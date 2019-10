Iesaka vietējais: kas ir Viļņa un ko tur apskatīt

Jākobs Laukaitis ir lietuviešu ceļotājs, kas jau vairākus gadus ceļo pa pasauli, viesojoties arī tik noslēgtās vietās kā Ziemeļkoreja – tieši pēc šī ceļojuma lietuvietis izpelnījās plašu uzmanību un viņa piedzīvojumiem turpināja sekot līdzi daudzi. Tomēr tagad jaunietis atbraucis uz Viļņu un nolēmis izveidot video par savu dzimto pilsētu.

Pagājušajā gadā pasaulē populārs kļuva tūrisma sauklis Viļņa – Eiropas G punkts, kas noteikti nezinātājiem visā pasaulē lika ielūkoties kartēs un apjaust, ka tāda eksistē, tomēr, kā uzskata Jākobs – tas pārāk daudz par pašu Viļņu neko nepastāstīja. Tieši tāpēc Jākobam radusies ideja par pilsētu, kurā viņš ir dzimis un audzis, izveidot skaidrojošu video.

Leģendas vēsta, ka Viļņa radusies 14. gadsimtā, pateicoties Ģediminam, taču rakstos pirmo reizi pilsēta pieminēta 1323. gadā. Kopš tā laika Viļņa piedzīvojusi dažādus laikus, taču tagad tā attīstījusies par skaistu pilsētu, kas noteikti vilina tūristus.

Pats Viļņas centrs sastāv no pieciem galvenajiem rajoniem, un katrā no tiem sev ko saistošu atradīs ikviens. Viļņas centrā viss atrodas dažu minūšu gājiena attālumā, tomēr tie, kas noguruši no staigāšanas, pilsētu var iepazīt arī citos veidos – ar sabiedriskā transporta palīdzību, takšiem, skūteriem un pat gaisa baloniem, jo Viļņa ir viena no retajām pilsētām, kur šāda opcija ir iespējama.

Kuras ir tās vietas, kas obligāti jāapskata, viesojoties Viļņā? Ģedimina tornis, Trīs krustu kalns, Viļņas katedrāle, Viļņas Universitāte, Svētās Annas baznīca (par šīm vietām plašāk lasi te). Tomēr tāpat Jākobs mudina ielūkoties muzejos un mākslas galerijās, kā arī, protams, pastaigāties pa iespaidīgi lielo Viņģa parku, apciemot Hales tirgu un TV torni, kā arī aizbraukt līdz rajonam, kur filmēti populārā HBO seriāla "Černobiļa" ainas. Kā "Tūrisma Gidam" atzina pats Jākobs – tieši zaļās zonas viņam iet pie sirds visvairāk, tomēr arī vecpilsēta ar savu bagātīgo vēsturi vienmēr būs tuva.