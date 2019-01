Iespaidīgas vietas, kas vilina uz eksotiskajām un karstajām Filipīnām

Kamēr pie mums ir iespaidīgas sniega kupenas, Filipīnās spīd spoža saule un gaiss iesilis līdz aptuveni 30 grādu atzīmei. Ar šo vien pietiktu, lai rastos sapnis aizbraukt uz šo zemi, tomēr turpinājumā piedāvājam vēl pāris iemeslus, kāpēc šo salu paradīzi būtu vērts apmeklēt.

Borakaja sala



Foto: Shutterstock

10 kvadrātkilometrus plašā sala nudien tiek atzīta par paradīzi uz zemes. Baltas koraļļu pludmales, tirkīzzils ūdens un palmas ir neatņemama ainavas sastāvdaļa.

Ja ir plānots doties uz šo fantastisko salu, noteikti vērts doties uz "White Beach" jeb Balto pludmali, kur četru kilometru garumā stiepjas smiltis kā pūderis. Lieliskas alternatīvas ir arī "Diniwid Beach", "Ilig-Iligan Beach" vai "Puka Shell Beach", kas skatu ziņā daudz neatpaliek.

Te gan jāpiebilst, ka tā kā sala allaž bijusi viens no iemīļotākajiem tūristu galamērķiem, tika atzīts, ka neskartajai apkārtnei ir nodarīta postaža. Valdība 2018. gadā nolēma salu apmeklētājiem uz pusgadu slēgt, lai ļautu tai atpūsties no tūristu pūļiem. Gada izskaņā viesi palēnām atkal varēja šo vietu iekļaut savos ceļojuma plānos, tomēr vēl joprojām rit salas atlabšanas process. Tiesa gan, cenšoties saudzēt apkārtni, agrāk populārās pludmales ballītes vairs nav daļa no salas maģijas, bet mierīgai atpūtai tā būs tieši laikā.