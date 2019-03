Iespaidīgs ūdenskritums Armēnijā, kuru mēdz 'izslēgt'

Ūdenskritums, kas plašāk pazīstams pēc nosaukuma "Shaki", ir īstens dabas brīnums. Tas atrodas Armēnijā, un priecē ar milzu šļakatām.



Skaistais ūdenskritums ir nedaudz vairāk nekā 18 metrus augsts un visai ievērojams. Tā daudzās ūdens kaskādes prot uz mirkli atstāt bez vārdiem.

Sena leģenda vēsta, ka reiz kāds iekarotājs ieskatījies skaistulē Šaki (Shaki), pavēlot viņai būt viņa daiļavai. Šaki ilgi nav spējusi izdomāt, kā rīkoties, līdz beidzot sapratusi, ka šādu likteni nevēlas un metusies no klints malas bezdibenī, atņemot sev dzīvību. Krītot no lielā augstuma, viņas garā kleita plīvojusi vējā. Tiek uzskatīts, ka tieši tā radies šis ūdenskritums, kam dots skaistās sievietes vārds, minēts tūrisma ceļvedī "Travel to Armenia".

View this post on Instagram A post shared by Maxime Coleman (@maximecoleman) on Feb 26, 2019 at 7:32am PST



Kā skaidro "Atlas Obscura", pirms aptuveni 30 gadiem šo dabas brīnumu varēja baudīt ikviens, tomēr ap to laiku tur tika uzbūvēts mazs hidroelektrisks ģenerators, kas sāka novirzīt lielāko daļu ūdens, tā atstājot šo dabas pērli teju sausu. Cilvēki, kas bija iemīļojuši šo vietu vai mēroja tālu ceļu, lai to redzētu savām acīm, bija vīlušies, ka gleznainais ūdenskritums ir vienkārši pazudis. Tika noslēgta vienošanās – par samaksu ģenerators tika izslēgts un interesenti varēja baudīt ūdenskrituma varenību. Šāda vienošanās par ūdenskrituma "izslēgšanu" un "ieslēgšanu" ilga vairākus gadus, tomēr pieauga cilvēku neapmierinātība, kā rezultātā tika meklēts jauns kompromiss.

2017. gadā tika nolemts, ka vismaz tūristu sezonā ūdenskritumam visā varenībā jābūt pieejamam ikvienam. Vadoties pēc šī lēmuma, tika nolemts ieviest darba laiku, ļaujot sezonā ikvienam atnākt un papriecēt acis.



No maija līdz septembra beigām ūdenskritums atvērts no pulksten 11 līdz 19, savukārt no 15. marta līdz 30 aprīlim un no 1. oktobra līdz 15. novembrim ūdenskritums pieejams visā godībā no pulksten 11 līdz 17, skaidrots "Atlas Obscura".

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.