Iespaidīgs ūdenskritums Filipīnās, ko ieskāvusi augu valstība

Stāva klints, ko ieskāvusi augu valstība un pār kuru mutuļo dārdošs ūdens. Tieši tādu skatu iespējams atrast Filipīnās, kur atrodams "Asik-Asik" ūdenskritums.



"Asik-Asik" ūdenskritums ir īstens dabas brīnums, kuru ļaudis tagad dodas apjūsmot, tomēr tā nav bijis vienmēr. Ūdenskritums, kas stiepjas 140 metru platumā, atklāts salīdzinoši nesen. 2010. gadā, kad neskaitāmi ugunsgrēki un plūdi bija pabojājuši cieši saaugušo mežu, vietējie atskārta, kādu brīnumu daba iepriekš paslēpusi. Vietējie šo vietu nokristīja par "Asik-Asik" ūdenskritumu, kas tulkojumā nozīmē "apsmidzināt", un tā nosaukums dots par godu ūdenskrituma īpatnajam kritumam un reālajai situācijai, atrodoties netālu no šī skaistā dabas objekta.

Kā potenciālais tūrisma galamērķis tas paspīdēja 2012. gadā, kad kādā fotokonkursā žūrija apbalvoja foto no šīs pasakainās vietas. Foto kļuva par īstu interneta sensāciju, bet ūdenskritums – par iemīļotu tūristu vietu, ko vajadzēja apskatīt ikvienam.

Foto: Shutterstock

Protams, lielu šarmu šai vietai piešķir tieši zaļie augi, kas apauguši klinti – citi pat teic, ka augi apauguši klinti, gluži kā aizkari. Augi piedod arī zināmu mistēriju, jo paslēpj to, no kurienes šis ūdens tur radies. Kā minēts "Atlas Obscura", tiek uzskatīts, ka ūdens nāk no pazemes upes vai ezera, ko ieskāvušas klintis un augu valstība.

Arī ūdenskrituma sameklēšana un nokļūšana pie tā vairs nav tik sarežģīta, kā tas bijis agrāk. Valdība, sajūtot lielisku tūrisma iespēju, uzlabojusi ceļus un parūpējusies par to, lai šo apbrīnojamo vietu ir vienkāršāk atrast.

