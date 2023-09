Iespējams, mazākā pils Eiropā – noslēpumainā skotu Hermita

Nedaudz lielāka par bērnu štābiņu. Tieši tik liela ir mazākā pils Eiropā, kura atrodas Skotijas piekrastē. Patiesībā daudzi Hermitas pili nemaz nevēlas ieskaitīt cēlo celtņu pulciņā, turpretī paši skoti to lepni dēvē par pili un priecājas par tās savdabīgo arhitektūru un noslēpumaino vēsturi.

Mēs visi zinām par grezno Versaļu vai nedaudz pieticīgāko, bet tikpat grezno Sansusī pili Potsdamā. Mēs arī zinām par vērienīgajām viduslaiku pilīm, kuras arī mūsdienās uzdzen šermuļus ar saviem tumšajiem kambariem un saltajiem mūriem. Taču – ko mēs zinām par mazāko pili Eiropā, kuru daudzi pat nevēlas dēvēt šajā majestātiskajā nosaukumā?

Patiesībā Hermitas pils arhitektūru un apmērus nemaz nav jēgas salīdzināt ar citām Eiropas pilīm. Tā ir unikāla – vistiešākajā šī vārda nozīmē. Pavisam maziņa, bet masīva – tā gadu desmitiem slēpjas "Achmelvich" pludmalē, kas atrodas netālu no Ločinveras pilsētas.

Skoti "Achmelvich" pludmali iecienījuši neskartās un apburošās dabas dēļ. Pludmale ir absolūti nepieradināta – tās baltās, pūdercukuram līdzīgās smiltis ieskauj varenas klintis, pāri kurām brāžas skarbais un sāļais vējš. Savukārt uz tirkīzzilo jūru vislabākais skats paveras no "Suilvenas" virsotnes.

Tomēr, neskatoties uz skaistajām ainavām un miera sajūtu, kas šeit rodama, par galveno "Achmelvich" pludmales pērli tiek uzskatīta Hermitas pils. Daudzi tikai tās dēļ brauc uz šo nomaļo Skotijas reģionu – vēlme apskatīt arhitektoniski gana neveiklo celtni ir neticami liela.

Dīvains veidojums no betona

Hermitas pili var raksturot dažādi, sākot no laikmetīgās mākslas šedevra līdz jocīgai celtnei, kas gadu desmitiem stāv pamesta uz klints malas. Lielākie skeptiķi to vispār dēvē par dīvainu veidojumu no betona. Protams, lepnajiem aristokrātiem var šķist aizvainojoši, ka viņu greznās rezidences tiek salīdzinātas ar necilo betona kluci. Bet mēs taču zinām, ka apskaust vajag klusējot.

Nav arī pārsteidzoši, ka par pili klejo daudzi nostāsti, tomēr par nožēlu daudziem tās vēsture nav aizraujoša un intrigām apvīta. To 1950. gados uzbūvēja arhitekts Deivids Skots, kurš visus nepieciešamos materiālus atveda ar laivu. Deividam bija nepieciešami vien seši mēneši, lai uzbūvētu ēku, kura labā stāvoklī ir saglabājusies līdz pat mūsdienām. Un ne vien saglabājusies, bet kļuvusi populāra.



Nelielā un robustā ēka šajā klinšainajā vietā izskatās neticami organiski, tāpēc daudzi to pat sākumā neievēro. Lielākoties ceļotāji cer ieraudzīt smagnēju celtni, kuras izmēri vairāk vai mazāk atbilst nelielai dzīvojamai mājai, aizmirstot, ka tā ir mazākā pils Eiropā. Turklāt ar piebildi, ka tikpat labi mēs to varam dēvēt par vienkāršu betona kubu ar dažiem logiem. Lai arī kā būtu, Hermitas pils ir interesants objekts, ko apskatīt, ceļojot pa Skotijas piekrasti.

