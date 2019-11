Iespiedusies starp milzu akmeņiem: neparastā mājiņa Portugālē

"Casa do Penedo" jeb Akmens māja nudien ir vieta, ko vērts apmeklēt tiem, kas novērtē neparastas celtnes. Ja vēlies šo vietu lūkot savām acīm, būs jādodas uz Portugāli.

Kad internetā parādījušies pirmie foto no šīs visai interesantās vietas, daudzi uzskatīja, ka šāda vieta nemaz neeksistē un ir vien veikls foto apstrādes triks. Tomēr interesantais namiņš nudien ir īsts.

Māja celta 1974. gadā, un tās būvniecībā izmantoti četri milzu laukakmeņi, skaidrots "Forbes". Tāpat vērts izcelt, ka ēkā nav elektrības, tāpēc mājas īpašniekiem jāpaļaujas vien uz pa mazajiem lodziņiem ienākošo dienas gaismu, kā arī svecēm.



Iespiedusies starp lielajiem akmeņiem, nelielā izmēra mājiņa pievērusi uzmanību no visas pasaules. Tomēr ne visiem tūristiem izdodas tik vienkārši to sasniegt. Kā skaidrots "Atlas Obscura", privāto teritoriju apjož žogs, neļaujot brīvi pietuvoties namiņam, tomēr arī no attāluma iespējams raudzīties uz šo interesanto būvi. Protams, var cerēt arī uz laimi sastapt mājas īpašniekus, kuri dažkārt ir gatavi padalīties ar tās stāstu un izrādīt to, uzsver daži ceļotāji "TripAdvisor".

"Tūrisma Gids" arī iepriekš stāstījis par visai līdzīgiem namiņiem Eiropā. Viens no tādiem meklējams Francijā. Plašāk lasi te.