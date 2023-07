Ilgtspējīga tūrisma iespējas gada izcilākajā galamērķī Eiropā – Kraņas pilsētā Slovēnijā

Par izcilāko galamērķi Eiropā 2023. gadā izvēlēta Kraņa (Kranja) Slovēnijā tās novatoriskā darba dēļ ilgstpējīga tūrisma nozarē. Pilsēta, kurā jaušams ne tikai Alpu kalnu gaiss, bet arī tiem raksturīgā noskaņa, ceļotājiem var piedāvāt diezgan plašu ilgstpējīga tūrisma piedāvājumu – sākot no bezatkritumu ēdināšanas līdz retu abinieku saglabāšanas iniciatīvām, vēsta Eiropas izcilāko galamērķu sekretariāts. Šī statusa piešķiršana ir arī veids, kā popularizēt mazākus tūrisma galamērķus, kas turklāt pievērš uzmanību tam, kādu nospiedumu šī nozare atstāj uz mūsu zemes.

Kraņa, kas tiek saukta par Slovēnijas Alpu galvaspilsētu, atrodas vietā, kur saplūst divas upes, ar skatu uz dienvidu Alpu augstākajām virsotnēm. Šo iemeslu dēļ vien Kraņa tāpēc ir pievilcīgs galamērķis daudziem ceļotājiem. Taču tas nav viss, ko šī pilsēta piedāvā. Klīstot pa vecpilsētas bruģētajām ieliņā, var aplūkot saglabājušās viduslaiku ēkas, gotiskas baznīcas un burvīgus pilsētas laukumus, kas izstaro viduslaikiem raksturīgo atmosfēru. Atpūtnieki var baudīt pastaigu pa vecpilsētu, pārgājienu pa Alpiem vai kādu no eklektiskajiem vēsturiskajiem objektiem, kurus vieno viens mērķis – ilgstpējība.

Foto: Shutterstock

Ilgstpējības prakse ir viens no iemesliem, kas Eiropas Komisijai lika Kraņu nosaukt par šā gada izcilāko galamērķi, un tas šķiet ejam roku rokā ar Kraņas bagātīgo dabas ainavu, par ko tik ļoti sajūsminās pilsētas viesi. Šobrīd Slovēnijas ziemeļu pilsēta ir līderis ilgtspējības iniciatīvās un rada neaizmirstamu pieredzi saviem apmeklētājiem šajā jomā.

Viens no populārākajiem tūrisma objektiem ir tuneļu tīkls zem pilsētas. Šajos tuneļos, kas celti Otrā pasaules kara laikā, dzīvo arī retu ūdens salamandru suga, kas dzīvo gruntsūdeņos. Lai uzzinātu par veidiem, kā abinieki tiek saglabāti un sniegtu savu artavu atbalstā, jādodas uz SOS informācijas centru "Proteus".

Velosipēds būs īstais veids, kā pārvietoties pa pilsētu. "Kranj's Sustainable Mobility" centrs izveidojis lielāko elektrisko velosipēdu koplietošanas sistēmu Slovēnijā, kas licis Kraņai iegūt labākās e-mobilitātes pašvaldības titulu 2021. gadā. Kopumā pilsētā ir 29 elektriskās stacijas 125 velosipēdiem, 75 e-velosipēdiem un diviem e-trīsriteņiem. Pateicoties reģionālajam tīklam "Gorenjska bike", kas savieno astoņas pašvaldības, apmeklētāji var iznomāt un atgriezt velosipēdu vairāk nekā 50 dažādās vietās. Tiem, kas dod priekšroku alternatīvam pārvietošanās veidam, var bez maksas iekāpt elektriskajā mikroautobusā un braukt pa vecpilsētu.

Foto: Shutterstock

Kraņā arī vietējo virtuvi var izbaudīt zinot, ka domāts par ilgstpējību un vidi. Cenšoties atbalstīt ēdināšanas nozari pēc Covid-19 pandēmijas, Hislšteinas pils dārzā tika organizēts zaļās kulinārijas pasākums "Kranj Long Table" 100 apmeklētājiem. Tur vietējie šefpavāri sagatavoja ēdienkarti no vietējos reģionos audzētām sastāvdaļām, izmantojot elektrību no atjaunojamiem resursiem, kopumā ietaupot 266 kilogramus CO 2 izmešu un samazinot pasākuma oglekļa pēdas nospiedumu par 18 procentiem. Lai cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu, viesi varēja ņemt līdzi lieko pārtiku līdzņemamos traukos uz mājām. Tagad "Kranj Long Table" ir piemērs citiem, ka tūrisma pasākumus var organizēt arī klimatam draudzīgāk, un pasākums šogad septembrī tiks rīkots atkal.