Īsa atelpa no ikdienas: ko darīt trīs dienas Berlīnē

Sniedzīte Vaļauga Aero.lv

Plānojot atvaļinājumu vai īsos izbraucienus ārpus valsts, parasti izvēlamies tūristu pārbaudītos un populārākos ceļojumu galamērķus. To vidū bieži vien ir Vācijas galvaspilsēta Berlīne. Ja šķiet, ka par šo pilsētu jau esi dzirdējis visu, ceļojumu eksperti aicina attālināties no miljoniem ceļotāju izstaigātām takām. Ticams, ka, klaiņojot pa vietējo iecienītām vietām, pietiks ar nedēļas nogali, lai Berlīne kļūtu par vienu no iemīļotākajiem ceļojumu galamērķiem.