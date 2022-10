Itālijas noskaņas Šveicē – saulainais un nesteidzīgais Tičīno reģions

Ženēva, Cīrihe un greznā Sanktmorica ir populārākie galamērķi Šveicē, taču tikpat skaista, taču daudz mazāk apmeklēta ir Tičīno – pašos valsts dienvidos esošs reģions, kas robežojas ar Itāliju. Te ir palmu ieskautas promenādes, baroka laiku arhitektūra, viduslaiku pilis, itāļu virtuve un patīkama, rāma atmosfēra. Ne velti "TripAdvisor" eksperti Tičīno nosaukuši par vienu no šā gada galamērķu pērlēm. "Forbes" iesaka piecas pilsētas, kuras apmeklēt, ja vēlies iepazīt šo mazo, saulaino reģionu.

Belizona



Belizona ir Tičīno reģiona galvaspilsēta un to vērts apmeklēt, lai atklātu tās aizraujošo vēsturi, pievilcīgo arhitektūru un satriecošās pilis. Reti kura vēl pilsēta pasaulē var pretendēt uz veselām trīs UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajām pilīm: "Castelgrande", "Castello Montebello" un "Castello Sasso Corbaro". Katrai no tām ir savs unikāls stāsts un visas trīs viennozīmīgi ir apmeklēšanas vērtas, lai gan par skaistāko un ar iespaidīgākajiem skatiem uz pilsētu daudzviet tiek nosaukta "Castelgrande".

Foto: Shutterstock

Viesojoties Belizonā, noteikti jāapmeklē pilsētas tirgus – katru sestdienu vairāk nekā simts vietējo ražotāju pilsētas centrā pārdod visu, ko sirds var kārot, – sākot no vīna un gaļas līdz amatniecības izstrādājumiem. Apmeklēt vērts arī baznīcu "Santa Maria delle Grazie", kurai nesen atjaunotas freskas, un vēsturisko rātsnamu "Palazzo Civico", kas piesaista apmeklētājus ar savām skaistajām velvju arkām. Vietējos ēdienus kopā ar Belizonas iedzīvotājiem var baudīt viesmīlīgajā "Grottino Ticinese" dārzā – te pieejami tradicionālie Tečīno reģiona ēdieni, piemēram, risoto, liellopu gaļas sautējums un polenta jeb kukurūzas biezputra.

Lokarno



Alpu pakājē atrodas jauka kūrortpilsēta Lokarno. Augstu kalnu ieskautajā pilsētā ar bruģētām ieliņām ir saulainākais klimats visā Šveicē, tāpēc tā iecienīta Tičīno reģiona iedzīvotāju vidū.

Foto: Shutterstock

Lokarno "sirds" ir "Piazza Grade" – ideāla vieta, kur baudīt espreso un nesteidzīgi vērot vietējos iedzīvotājus viņu ikdienas gaitās. Interesanta pieturvieta ir "Falconeria Locarno" parks – vieta, kur tuvumā iespējams aplūkot plēsīgos putnus un izzināt par piekūnu medībām. Īpaši skaists ir "Parco delle Camelie" jeb "Kamēlijas parks", kurā aug apmēram 500 dažādas kamēliju šķirnes. Līdzīgi kā Nīderlande pavasaros tiek uzskatīta par tulpju karalisti, Lokarno ir slavena ar tās kamēlijām. Katru gadu martā te notiek festivāls, kurā tiek izstādītas vairāk nekā 900 kamēliju šķirnes. Savukārt apmēram 30 minūtes dodoties augšup pa kalnu vai uzbraucot ar funikulieri, var nonākt svētnīcā "Madonna del Sasso", kas ir īstā vieta, lai no augšas baudītu skaistos pilsētas skatus.

Askona



Pavisam netālu no Lokarno atrodas mazs ciems Askona – viena no elpu aizraujošākajām vietām Šveicē un skaistākā visā Tičīno.

Askonas vecpilsēta ir Borga – tas ir senu bruģakmeņu ieliņu labirints, kas ved uz skaisto "Piazza Motta" laukumu, pa kuru drīkst pārvietoties tikai kājām. Laukums robežojas ar ezeru, to ieskauj palmas, soliņi un laivas, tas ir pārpildīts ar krāsotām dzīvīgām kafejnīcām, no kurām var baudīt pilsētas panorāmas.

Foto: Shutterstock

Taču Askonā var baudīt ko vairāk nekā tikai elpu aizraujošas ainavas. Te atrodas Modernās mākslas muzejs ar tādu mākslinieku kā Otto van Rīss un Paula Klē darbiem, savukārt laivas brauciena attālumā pa Madžioras ezeru sasniedzamas divas aizsargājamās Brissago salas, kur atrodas subtropu botāniskais dārzs – te zied un zaļo apmēram 1700 botānisko augu sugas no pieciem kontinentiem. Krāšņos augus dārzā 1890. gadā iestādījusi baronese Antuanete de Senležē, kas it kā bijusi cara Aleksandra II ārlaulības meita. Askonā atrodas arī viens no reģiona vecākajiem muzejiem – Sansebastjano pagasta muzejs, kas ierīkots 9. gadsimta ēkā.

Lugāno



Elegantā Lugāno ir vēl viena no Tičīno krāšņajām ezera piekrastes pilsētām. Tā atrodas pie Lugāno ezera un tiek atzinīgi novērtēta tās senās arhitektūras, atrakciju, daudzo izsmalcināto modes preču veikalu, kulinārijas un spilgtas naktsdzīves dēļ. Lugāno reizēm tiek dēvēta par Šveices Rio vai Montekarlo tās izsmalcinātās un rosīgās atmosfēras dēļ. Lai pilnībā izbaudītu šo pilsētu, tajā ieteicams viesoties vismaz divas trīs dienas.

Ja Lokarno pilsētas "sirds" ir "Piazza Grade", tad Lugāno – "Piazza della Reforma" laukums, no kura vijās līkumotas ielas ar daudziem pārtikas un apģērbu veikaliem. Te var gūt īstu gastronomisko piedzīvojumu, jo pilsēta piedāvā labāko itāļu un šveiciešu ēdienu. Šeit arī var doties īpašās kulinārijas ekskursijās, lai nobaudītu reģiona unikālos ēdienus.

Foto: Shutterstock

Masīvais "MASI Lugano" ir jaunākais un lielākais modernās mākslas muzejs Tičīno reģionā, savukārt zaļojošais "Parco Civico-Ciani" ir skaists ezera piekrastes parks, ko papildina interesanti objekti. Parks atrodas pie ezera, ap kuru vijās koka promenāde. Lai nobaudītu glāzi baltā merlota – Tičīno reģionam raksturīgo vīna –, ieteicams doties uz ezera krastā esošo "L'Antica Osteria del Porto".

Mendrisio



Ja vēlies izvairīties no tūristu pūļiem, dodies uz Mendrisio. Šajā vietā ir daži no Tičīno labākajiem vīna dārziem, no kuriem lielākā daļa ražo merlotu, un būs īstā vieta, kur izmēģināt unikālo Tičīno balto merlotu – "bianco di merlot". Šī ir viena no retajām vietām pasaulē, kur tiek ražots svaigs, viegls vīns. Daži vīnogu dārzi, kurus vērts apmeklēt, ir "Brivio Vini", "Valsangiacomo Vini" un "Gialdi Vini".

Foto: Shutterstock

Tomēr Mendrisio nav tikai paradīze vīna cienītājiem, bet arī tiem, kam patīk pavadīt laiku brīvdabā – te atrodas divi kalni, kas ir īpaši populāri pārgājienu entuziastu vidū – "Monte San Giorgio" un "Monte Generoso". "Monte San Giorgio" iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, un tā ir viena no svarīgākajām fosilajām atradnēm uz planētas. Dažas no fosilijām var apskatīt turpat esošajā kalna fosiliju muzejā.

