Izaicinājums bezbailīgajiem – mākoņus caurdurošs tornis Šrilankā

Sevis izaicināšana un uzrāpšanās augstās vietās ir tavā gaumē? Tad pavisam noteikti šī būs vieta, kas dzīves laikā tev noteikti jāapmeklē.

Templis, kas plašāk pazīstams ar nosaukumu "Ambuluwawa Temple", izceļas ar visai augstu torni. Tas meklējams kāda kalna virsotnē Šrilankā.

Kā minēts tūrisma mājaslapā "Epic Sri Lanka Holidays", templis ir daļa no kompleksa, kas atvērts 2009. gadā, piedāvājot dažādām reliģijām aktuālus namus, tostarp baznīcu, mošeju, jau iepriekšminētos templi un citus. Cilvēki apmeklē šo vietu, atzīmējot to kā harmonijas un vienotības simbolu Šrilankā.



Baltā celtne, kas teju caurdur mākoņus, piesaistījusi tūristus no visas pasaules, jo tās konstrukcija ir visai interesanta – kāpjot augstāk, pakāpieni kļūst arvien šaurāki, piedzīvojumu palēnām padarot arvien grūtāku un ekstrēmāku.

Protams, uzrāpšanās torņa galā pa spēkam noteikti būs tikai drosmīgākajiem, tomēr tie, kas šo lielo darbiņu paveic, noteikti nenožēlos savu izvēli – ainava visapkārt ir fantastiska.