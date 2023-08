Kā 'budžetīgi' atpūsties populārākajos lidojumu galamērķos no Rīgas

No Rīgas lidostas var nokļūt 100 dažādos galamērķos – no tuvākiem līdz pavisam tāliem, no siltākiem līdz ledainiem, no dārgākiem līdz ekonomiskākiem. Vispopulārākie, saprotams, ir tie, kur galā var gan izbaudīt atvaļinājuma atpūtu, gan nepalikt, kā saka, "bez biksēm". Paskatīsimies, ko varam ieteikt "budžetīgākiem" ceļojumiem uz populārākajiem galamērķiem no Rīgas.

Specializētajā ceļojumu portālā "Eurodirections" ir apkopots saraksts ar galamērķiem, kas ir vispopulārākie interneta meklējumos, un no tiem, kas galvgalī, papētīsim piecus: Briseli, Kipru, Maltu, Milānu un Dublinu. Uz katru no šīm pilsētām no Rīgas var nokļūt ar vairāku lidsabiedrību starpniecību.

Pieņemsim, ka plāns ir īsas nedēļas nogales brīvdienas uz trim, četrām dienām un ceļošana ir "viegla" – tikai ar rokas bagāžu. Te gan jāatceras, ka "airBaltic" rokas bagāža skatās standarta koferis ar svara ierobežojumu līdz 8 kg (55x40x23 cm) plus neliela rokas soma (30x40x10 cm), bet "Ryanair" – zem sēdekļa ietilpināma soma (40x20x25 cm) svarā līdz 5 kg; ja līdzi ir vedama bagāža, ko ievietot virs sēdvietām esošajā nodalījumā, tā jau ir par papildu maksu, vidēji 26 eiro. Tāpat norādām, ka rakstā minētās lidojumu cenas ir ilustratīvas, jo lidkompāniju izcenojumi un piedāvājumi dinamiski mainās.

Ne tikai mode un Doms. Milāna

Uz Milānu var aizlidot ar "airBaltic" un arī "Ryanair". Ja paveicas izķert "ķirsi" nacionālās aviokompānijas akciju laikā, uz šo Itālijas ziemeļu pērli var aizlidot un atgriezties mājās par 110 eiro. Budžeta aviokompānijai "Ryanair", kas ielido Bergamo lidostā, lidojumi ir padsmit eiro dārgāki.