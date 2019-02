Kā no pasaku grāmatām – Laumiņu baseini Skotijā

Viens no unikālākajiem maršrutiem Skotijā neapšaubāmi ir gājiens uz Laumiņu baseiniem jeb "Fairy Pools", kas atmiņā atsauks bildes no pasaku grāmatām. Ja sanāk doties uz šo pusi, vērts iekļaut to savu apskates objektu sarakstā.



Laumiņu baseinus iespējams sasniegt, dodoties pārgājienā pa "Glen Brittle" mežu, kur viens aiz otra satupuši nelieli baseiniņi. Lai arī, lūkojot katru atsevišķi, iespējams, apbrīnā acis neiepletīsies, šīs vietas maģija slēpjas pārgājienā, ko papildina regulāri kalnu ieplakās iegūlušies baseiniņi un ūdenskritumi. Kā minēts oficiālajā ceļvedī "Isle of Skye", dodoties no stāvvietas un šķērsojot upes, pirmais un arī iespaidīgākais ūdenskritums atrodas 20 minūšu attālumā, taču, sekojot upei, teritorijā iespējams atrast vēl daudzus mazus dabas brīnumus, kas liks atplaukt smaidā. Foto: Shutterstock Ūdens šajā apkārtnē ir burvīgi dzidrs, un saulainā dienā dabisko baseinu tirkīzzilajā ūdenī iespējams saredzēt katru akmentiņu. Savukārt nelielie ūdenskritumi vispasakaināk izskatās pēc kārtīga lietus, jo tad pār akmeņiem un nelielajām kaskādēm mutuļo varena ūdens plūsma. Tiesa, ūdens šeit ir pavisam dzestrs un ilgas peldes šajā pasaku valstībā nesanāks, tomēr neaprakstāmā atmosfēra un apbrīnojamā daba šo vietu ir padarījusi par vienu no Skotijas pievilcīgākajiem dabas brīnumiem. Tiem, kuri ceļo ar mašīnu, nevajag uztraukties par to, kur to atstāt pirms došanās ceļā, jo Skajas salas ("Isle of Skye") dienvidos ("Glenbrittle") varēsi braucamo atstāt stāvvietā, kas marķēta ar nosaukumu "Glumagan Na Sithichean", bet turpat ceļa malā arī ir maršruta sākums, kas atzīmēts ar nosaukumu "Sligaghan", minēts "Atlas Obscura". Par latviešu ceļotāju piedzīvojumiem un redzēto Skotijā un šajā salā lasi šeit.