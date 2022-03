Kankūnas pērles, kas vilina ceļotājus no visas pasaules

Kankūna ir viens no visapmeklētākajiem kūrortiem Meksikā, ko iemīļojuši ceļotāji no visas pasaules. Tā savu slavu iemantojusi pasakaino pludmaļu un labās tūrisma infrastruktūras dēļ, tomēr ne tikai to piedāvā šī Jukatanas salas pērle. Tūroperatora "Novatours" speciālisti dalās ieteikumos, ko būtu vērts iekļaut savā noteikti izdarāmo lietu sarakstā, ja kabatā jau ir biļete uz Kankūnu.

Vēstures mantojums

Neliela izbrauciena attālumā no saulainajām pludmalēm sagaida viens no Meksikas lielākajiem lepnumiem – Čičenica (Chichén Itzá). Šis ir vislabāk atjaunotais un otrais arheoloģiskais objekts Meksikā. Tā vēsture aizvijas tūkstoš gadu senatnē. Kukulkanas piramīda, kas vietējiem iedzīvotājiem pazīstama kā "El Castillo" jeb pils, ir viens no jaunajiem septiņiem pasaules brīnumiem. Šo statusu tā ieguva 2007. gadā. Piramīda, ieskaitot tās augšējo platformu, ir tieši 24 metrus augsta.

Nedaudz citādāku noskaņu iespējams gūt senajā maiju pilsētā Tulumā, kas atrodas jūras krastā un reiz pildīja aktīvas ostas misiju. Ap šo pilsētu tika uzcelta arī aizsargsiena, kas pēc zinātnieku domām kalpoja aizsardzībai, lai pilsētai neuzbruktu nelabvēļi. Šī pilsēta ir iecienīta tūristu vidū, jo ļoti spilgti raisa pārdomas par senatni – kāda varētu būt bijusi seno maiju dzīve.

Kankūnas zemūdens muzejs

Tiem, kurus aizrauj zemūdens pasaule, noteikti vērts apmeklēt šo neparasto zemūdens muzeju. Tas atrodas Kankūnas ūdeņos, taču to ir iespējams sasniegt arī no citas puses – salas Isla Mujeres. Zemūdens muzejā ir aptuveni 500 dažādās lielizmēra skulptūras, kas ir piestiprinātas pašā jūras dibenā. Šo vietu ļoti iecienījuši nirēji, kuri papildus koraļļu rifiem un krāsainajām zivtiņām var iepazīt citādāku un neparastāku zemūdens pasauli. Ja atrašanās ūdenī nešķiet vilinoša, muzeju var aplūkot arī no laivas ar stikla dibenu.

Isla Mujeres

13 kilometru attāluma no Kankūnas atrodas cita paradīze – Isla Mujeres. Tā ir daudz klusāka, daudz mierīgāka un rāmāka par Kankūnu, tāpēc labi derēs nelielam atelpas mirklim no Kankūnas iespēju pārpilnības. Burtiski tulkojot, Isla Mujeres nozīmē ''Sieviešu sala''. Senās leģendas vēsta, ka tā tiek dēvēta par Sieviešu salu tādēļ, ka pirāti pirms došanās sirojumos tieši šeit esot izmitinājuši savas sievietes, lai kauju laikā tās uz kuģiem netiktu savainotas.

Sala ir ļoti maza – vien septiņus kilometrus gara un apmēram 650 metrus plata. Tā pārsteidz ar iespēju daudzveidību: skaistas pludmales, lagūnas, rifi, mangrovju audzes, cenotes un kāpas, kā arī sulīgi vidējie un zemie džungļi kontinentālajā zonā. To vislabāk var iepazīt, dodoties izbraucienā ar velosipēdu, motorolleri vai golfa auto.

Pelde kritenē

Kritenes (Cenote) ir bedres zemē, kas veidojušās izskalošanas rezultātā, iebrūkot pazemes alām. Citiem vārdiem sakot, tās ir dabiskas ūdens krātuves alās, kuru griesti ir iebrukuši. Kritenēm ir dažādas formas un izmēri. Visizplatītākās kritenes ir alas ar daļēji atvērtu vai atvērtu pārsegumu.

Jukatanas pussalā ir tūkstošiem kriteņu. Ūdens tajās mēdz būt vēss, jo nāk no pazemes, tāpēc pelde kritenē būs lielisks atvēsinājums no karstās Meksikas saules.

Par vienu no izcilākajām tiek uzskatīta "Azul" kritene, kas tulkojumā nozīmē zilā kritene. Tā ir liela, atklāta kritene ar dzirkstošiem tirkīza ūdeņiem un vairākiem baseiniem. Galvenajā kritenē ir divas peldvietas: dziļākais baseins ir piemērots lēcieniem no klints, bet otrā baseina seklie ūdeņi dara to par iecienītu atpūtas vietu ģimenēm.

Meksika ir garšām bagāta, neatkārtojama, temperamentīga, pikanta. Tā nespēj atstāt vienaldzīgu.