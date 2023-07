Kāpas kā tuksnesis un pastaigu taka koku galotnēs: labākās vietas dabā Lietuvā

No vairāk nekā 3000 senatnīgu ezeru, 90 kilometru garas Baltijas jūras krasta līnijas un burvīgiem mežiem, kas klāj vairāk nekā 30 procentus valsts, Lietuva piedāvā neskaitāmas satriecošas ainavas dabas entuziastiem. Tūrisma attīstības aģentūra "Lithuania Travel" uzskaita piecas vietas, kas jāiekļauj savā vasaras piedzīvojumā, viesojoties Lietuvā.

Kāpu klusums Neringā



Neringa ir labākā piejūras vieta vasarā, ja viesojies Lietuvā. Šo Lietuvas kūrortpilsētu Kuršu kāpas pussalā galvenokārt raksturo tās masīvās, kustīgās smilšu kāpas. Tā kā sen tika mēģināts apsaimniekot dabas teritoriju, tagad te dominē priežu meži, taču daļa vēsturisko kāpu joprojām saglabājušās pilnīgi neskartas.

Nagļu dabas rezervātā apmēram kilometru garš gājiens aizved līdz savdabīgai dabas parādībai, kas pazīstamas kā "mirušās smilšu kāpas". Pirms dažiem gadsimtiem spēcīgi vēji veidoja neparastu ieplaku un izskalojumu ainavu, kas atklāja sen zuduša meža augsni, kas bija aprakta smiltīs. No šīs Kuršu kāpas, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, paveras plašs skats, un Nerindai blakus esošajā Nidā ir Pārnīda kāpa, kas ir viena no skaistākajām vietām Lietuvā. Tā ir 52 metrus augsta un viena no Eiropas augstākajām kāpām, un no tās paveras skaists skats uz bezgalīgām smilšu pludmalēm, kas mijas ar aromātiskām priedēm.

Terapeitiskā pastaiga starp kadiķiem



1,3 kilometrus garā Kadiķu ielejas dabas taka ("Arlaviškių"), kas atrodas netālu no Lietuvas otras lielākās pilsētas Kauņas, aicina novērtēt brīnišķīgo skatu uz paplašināto Nemunas upi, Dabintas salu un gleznainajiem apkārtnes atsegumiem.

Foto: "Some Agency"

Takas unikalitāte ir skaidrāk pamanāma tagad pēc tās atjaunošanas – starp kadiķu audzēm skaidri redzami stepju audzes, kurās aug reti augi un sēnes un spurdz avoti. Pateicoties ēteriskajām eļļām, kas izdalās no kadiķiem, gaiss šeit ir īpaši tīrs.

Foto: Rasa Maksele

Koku galotnes rokas stiepiena attālumā



Pastaigu taka virs Anīkšču meža koku galotnēm bija pirmā šāda veida taka Baltijas valstīs un visā Austrumeiropā. Takas galā atrodas skatu tornis, no kura skatu laukuma paveras skats 34 metrus virs zemes.

Foto: Laimonas Ciūnys

Šī unikālā arhitektūras celtne ir viens no visvairāk apmeklētajiem tūrisma objektiem Lietuvā, jo neviena cita vieta nepiedāvā iespēju pastaigāties starp koku galotnēm 20 metru augstumā. No šī augstuma visā savā skaistumā atklājas līkumotā Šventojas upes ieleja ar Lietuvas augstākajām baznīcas (Sv. Mateja) torņu virsotnēm.

Ainava, kas visu laiku attīstās



Biržu apkārtne ir neparasta vieta. Te gruntsūdeņi izskalo ģipša nogulsnes zemē, un šīs izmaiņas zemes virsmā izmaina ainavu. Virs šī skata un vietējo ezeru krastiem slejas Kirkilai skatu tornis, kas pēc formas atgādina kanoe vai grimstošu laivu. Torņa augstums ir gandrīz 32 metri, kas nozīmē, ka apmeklētāji var pilnībā izbaudīt apkārtējo ainavu. Vasarā noteiktos apstākļos ezeri iekrāsojas dažādos zaļos un zilos toņos.

Foto: Giedrius Akelis

Lietuvas pagānu mantojuma noslēpumi



Dūkštu ozolu birzs dabas taka vijas cauri vienam no vecākajiem un lielākajiem dabiskajiem ozolu mežiem Lietuvā. 200 gadus veco ozolu pamežā sastopamas vairākas retu un apdraudētu dzīvnieku, augu, sēņu un ķērpju sugas, kas birzi dēvē par mājām.

Tā kā pirms vairākiem simtiem gadu šie koki tika pielūgti kā dievi, tiem par godu izgatavotas koka statujas. Parka mistisko enerģiju papildina Airēnu akmens, kurā iegravētas rūnas. To nozīme cilvēcei joprojām ir noslēpums.