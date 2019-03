Kāpnes uz nekurieni – Ņujorkā atklāts interesants tūrisma objekts

Kāpnes uz nekurieni ir objekts Ņujorkā, ASV, par kuru medijos runāja jau ilgi. Nupat skatu platforma, kas šobrīd pazīstama ar nosaukumu "Vessel", beidzot ir atvērta interesentiem.



Šo savdabīgo objektu veidojis uzņēmums "Heatherwick Studio", dodot iespēju interesentiem paraudzīties uz pilsētu no 46 metrus augstuma un neierastiem rakursiem, ziņo "Daily Mail". Skatu platforma sastāv no 154 kāpņu savienojumiem un gandrīz 2500 individuāliem pakāpieniem. Izdevums "The New Yorker" pat šo arhitektūras veidojumu nosaucis par Ņujorkas Eifeļa torni.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Kā skaidro "NBC News" nosaukums, pēc kura tagad pazīstams šis apskates objekts, nav ilglaicīgs, un ikviens tiek mudināts ierosināt savu ideju, kā šo kāpņu sistēmu nosaukt.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Saskaņā ar oficiālajā mājaslapā "Hudson Yards New York" pieejamo informāciju, objekts ir atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 21, tomēr, lai varētu pastaigāt pa šīm kāpņu sistēmām, nepieciešams savlaicīgi iegādāties ieejas biļetes – uz turpmākajām divām nedēļām tās jau ir rezervētas, tomēr katru dienu pulksten astoņos tiek pievienotas papildu dienas biļetes.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Citus ieteikumus, ko apskatīt Ņujorkā, meklē te.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.