Karakoruma augstkalnu ceļš Āzijā, ko dēvē par astoto pasaules brīnumu

1300 kilometrus garā šoseja ved pa vienu no augstākajām kalnu sistēmām pasaulē. Vidējais Karakoruma kalnu grēdas augstums ir 6000 metri, līdz ar to tas ir augstākā asfaltētā šoseja pasaulē. To pat nevar nosaukt par vienkāršu kalnu ceļu, jo tas liek justies kā uz citas planētas. Ne velti to dēvē par astoto pasaules brīnumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bija nepieciešami gandrīz 20 gadi un vairāk nekā 24 tūkstoši strādnieku, lai uzbūvētu vienu no iespaidīgākajām šosejām pasaulē. Karakoruma augstkalnu ceļš savieno Rietumķīnu un Pakistānu, attiecīgi arī būvdarbus apmaksāja abas valstis – katra savā pusē. Pēc šosejas atklāšanas 1978. gadā to pat dēvēja par Ķīnas un Pakistānas sadraudzības maģistrāli, jo tā tika uzbūvēta, lai savienotu abas lielvalstis.

Foto: Shutterstock

Tagad tā ir kļuvusi par iecienītu tūrisma galamērķi, kur var baudīt elpu aizraujošas kalnu ainavas un iepazīt vietējo iedzīvotāju tradīcijas. Vienlaikus Karakoruma šoseja ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām visā reģionā, jo pa to tiktu transportētas militārās preces kara gadījumā. Bet miera laikos tas ir svarīgs tirdzniecības ceļš starp Indijas subkontinentu un Ķīnu.

Augstākais punkts 4693 metru augstumā

1300 kilometrus garā šoseja sākas nelielā pilsētiņā Hasan Abdal, kura atrodas aptuveni 40 kilometru attālumā no Pakistānas galvaspilsētas Islamabadas. Savukārt beidzas grandiozā šoseja Kašgarā Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā Ķīnas rietumos.

Karakoruma šoseja ir viens no nedaudzajiem maršrutiem, kas ved pa Himalaju rietumu daļu. Savulaik šis maršruts bija Zīda ceļa atzars, pa kuru pārvietojās karavānas. Kaut arī no tiem laikiem nav saglabājušās nekādas liecības, tomēr pa šoseju arī mūsdienās brauc koši izkrāsotas kravas mašīnas, kas ved preces.

Foto: Shutterstock

Pa šoseju pārvietojas arī tūristi, vietējie iedzīvotāji un gani, kuri uz kalnu nogāzēm ganībās ved aitas. Tāpēc aitu un mašīnu drūzmēšanās šosejas posmos, kas ved cauri ciemiem, ir kļuvusi par ierastu ainu. Aitkopība ir sena vietējo iedzīvotāju nodarbošanās, ko viņi piekopa vēl labu laiku pirms šeit tika uzbūvēta šoseja.

Foto: Shutterstock

Šoseja uz visiem laikiem ir mainījusi gan vietējo dzīvi, gan Karakoruma kalnu ainavas. Starp citu, Karakorums tjurku valodā nozīmē "melnie akmeņi" – tieši tā kalnu grēdas izskatās arī mūsdienās – varenas, tumši pelēkas klintis, kuru smailes klāj sniegs un ledus. Tikai atšķirībā no senākiem laikiem šobrīd pa varenajām kalnu grēdām ved ceļš, kurš ik pa laikam iziet burtiski cauri klintīm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Shutterstock

Karakoruma augstkalnu ceļš ir apbrīnojams visādā ziņā. Gan apkārtējo ainavu, gan vietējo iedzīvotāju dēļ, kuri līdz pat mūsdienām ir saglabājuši senču tradīcijas. Arī darbs, kas tika paveikts, būvējot šoseju, ir prātam neaptverams. Šosejas augstākais punkts atrodas 4693 metru augstumā virs jūras līmeņa. Vai nav īsts brīnums?

Foto: Shutterstock

Kaut arī šoseja visā tās garumā dāvā brīnumainus kalnu skatus, tomēr viens no tūristu iecienītākajiem posmiem ved cauri Hunzas ielejai. Šajā neiedomājami skaistajā posmā var vērot ledājus, sniegotas kalnu virsotnes, dzidrus ezerus, kā arī sastapt vietējos iedzīvotājus, kuri, godājot savus senčus, turpina senās tradīcijas.

Foto: Shutterstock

Rakstam tika izmantota informācija no "Traveler Trails" un "BBC Travel".