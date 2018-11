Karaliska atpūta: pilis un cietokšņi, kuros ierīkotas viesnīcas

Ja ir vēlēšanās atgriezties laikā un izjust sendienu šarmu, pavisam noteikti vērts doties izpētīt dažādas pilis un cietokšņus, kas glabā ne vienu vien stāstu. Turklāt pavisam eleganti, ja šajās senajās ēkās var nakšņot, iejūtoties kādreizējo pils saimnieku ādā. Turpinājumā – piecas greznas viesnīcas, kas iekārtotas vēsturiskajās ēkās.

Anglijā

Foto: Shutterstock



Sāksim ar pili Anglijā, Apvienotajā Karalistē. Iespējams, angļi nav neizmērojami romantiski, tomēr to nebūt nevar teikt par viņu pilīm. Pirmās ēkas Svintona parkā sāktas celt 17 gadsimtā un kopš tā laika daudz kas mainījies. Šobrīd parka galvenā ēka, proti, pils pārvērtusies par skaistu viesnīcu ar 32 luksusa apartamentiem un tās nosaukums ir "Swinton Estate".



Pilī jau no 2001. gada iespējams izjust īstu senatnes šarmu – tās tornīši, garie koridori un varenās kāpnes, kas ved uz daudzajām guļamistabām, patiešām liek atgriezties laikā. Istabiņas iekārtotas angļu stilā un no tām paveras skaists skats uz labiekārtoto parku.



Interesentiem pieejami dažāda veida apartamenti, kuri ieguvuši tematisku interjeru un nosaukumu, tostarp hercogu, grāfu, baronu un bruņinieku istabas. Šajā apkārtnē iespējams nakšņot ne vien galvenajā pils ēkā, bet arī kotedžā un mīlīgos koka namiņos. Vairāk informācijas atradīsi šeit.