Ķenguru mazuļu rezervāts Austrālijā, kur iespējams samīļot izglābtos dzīvniekus

Lai gan retāk, tomēr gana bieži cilvēki ceļojumu laikā izvēlas apciemot dzīvnieku rezervātus, kas izveidoti, lai glābtu vai aizsargātu dzīvniekus. Sniedzot iespēju apciemot izglābtos vai apdraudētos dzīvniekus, tiek veicināta ne tikai lielāka izpratne par šo jautājumu, bet gluži vienkārši arī cilvēcība. Viens šāds rezervāts, kas vairāku mēnešu garumā ir mājas izglābtiem ķenguru mazuļiem, atrodas mazā pilsētiņā Austrālijā – Elisspringsā. Šis ir vienīgais ķenguru mazuļu rezervāts pasaulē, turklāt apmeklētāji tajā dzīvniekus var pabarot un samīļot.

Ķenguru mazuļu glābšanas rezervātu izveidojis austrālietis Kriss Barns, ar misiju izglītot un mudināt cilvēkus glābt un rūpēties ne tikai par ķenguriem, bet arī citiem savvaļas dzīvniekiem.

Barns rūpējas par izglābtajiem ķenguru mazuļiem un ārstē tos, un, ja sasniedzot 14 mēnešu vecumu tie spējīgi paši parūpēties par sevi, ķenguri tiek atgriezti savvaļā. Tie, kas ir pārāk ievainoti vai pieraduši pie cilvēka klātbūtnes, paliek rezervātā. Barns apgalvo, ka 99 procenti ķenguru mazuļu tiek veiksmīgi atgriezti viņu dabiskajā vidē. Viens procents, kas paliek rezervātā, lai gan izklausās maz, realitātē ir apmēram 60 ķenguri.

Pēdējo 15 gadu laikā rezervāts no viena cilvēka sapņa kļuvis par populārāko tūristu galamērķi Elisspringsā. Cilvēkus no visas pasaules vilina iespēja pabarot, panēsāt un parūpēties par rudajiem zvēriņiem. "Travel and Leisure" viesojās rezervātā, un Barns tiem teicis: "Ķenguri ir ļoti, ļoti sabiedriski, tādēļ mēs tos audzinām pāros. Mazulis nekad nav viens, kad tas atrodas mātes "somā", tādēļ mēģinām imitēt šo otra dzīvnieka tuvību un siltumu, liekot tiem dzīvoties divatā laiku, ko tie pavada pie mums."

Ķenguri ir ne tikai ikoniskākie Austrālijas dzīvnieki, bet arī izplatītākie šajā kontinentā. Barns apgalvo, ka tādēļ izveidojis rezervātu – jo juta, ka tas nepieciešams. "Ja jums patīk plašums, bezgalīgas zilas debesis un nepieradināts tuksnesis, Elisspringsa ir pievilcīga vieta, kurā viesoties. Un rezervāta izveidošana ir mans ieguldījums šī skaistuma aizsardzībā," Barnsu citē "Travel and Leisure".

Interesentiem gida pavadībā ir iespēja doties nesteidzīgā pastaigā pa vairāk nekā 75 hektāru lielo savvaļas teritoriju, lai satiktu ķengurus. Iemesls, kādēļ tūres notiek tikai vēlās pēcpusdienās (un tādēļ tiek sauktas par "saulrieta ekskursijām") ir tāds, ka ķenguri pa dienu guļ un tikai šajā laikā mostas no dienas miega.

Rezervātu iespējams apmeklēt tikai ar iepriekšēju rezervāciju. Publiskās ekskursijas gida pavadībā notiek trešdienās, ceturtdienās un piektdienās, bet privātās – visas dienas, atkarībā no pieejamības. Cena pieaugušajiem ir 85 Austrālijas dolāri (pēc pašreizējā kursa 52,52 eiro), no 1. jūlija 101 dolārs (64,87 eiro), bērniem no septiņu līdz 17 gadu vecumam – 65 dolāri (40,16 eiro), no 1. jūlija 95 dolāri (58,70 eiro).

Tā kā interesenti šurp brauc no visas pasaules, lai samīļotu un pabarotu Austrālijas ikoniskos dzīvniekus, ekskursijām, kas ilgst apmēram 2,5–3 stundas, jāpiesakās vairākus mēnešus uz priekšu, taču jāņem vērā, ka decembrī un janvārī rezervāts ir slēgts.

