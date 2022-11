Ko apskatīt modernākajā un greznākajā pilsētā pasaulē – Dubaijā

Dubaija ir lielākā pilsēta Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), kas ir slavena ar mākslīgi veidotām salām, industriāliem un tehnoloģiskiem jauninājumiem, mirdzošiem debesskrāpjiem, greznību, varenību un arvien nemitīgu attīstību. Tajā pašā laikā šeit var pieredzēt tradicionālo arābu dzīvesstilu un kultūru. Dubaija patiesi ir pārsteidzoša un neatstāj vienaldzīgu. Tūroperators "Novatours" dalās interesantāko apskates vietu apkopojumā, kas noderēs tiem, kas pošas vai plāno kādreiz doties ceļojumā uz Dubaiju.

Bastakijas rajons



Bastakijas rajons ir kā laika mašīna, ar kuras palīdzību iespējams atgriezties vairākus gadsimtus senā pagātnē. Īpaši modernajā Dubaijas centrā var ieraudzīt veco tirgotāju un zvejnieku pilsētu, kura uzplauka 19. gadsimta beigās.

Šajā rajonā, kurā dominē tradicionālā arhitektūra, atrodas daudz kafejnīcu un mākslas galeriju. Šeit iespēja satapt arī tekstilizstrādājumu ražotājus, kuri piedāvās skaistākos un košākos arābu kvalitātes audumus. Dodoties šeit pastaigā, noteikti vērts pievērst uzmanību vecās Dubaijas sienai, kas veidota no koraļļiem un ģipša.

Foto: Shutterstock

Cilvēka radītās salas



Blakus Dubaijai izveidots AAE lepnums – mākslīgās salas. Viena no slavenākajām un tūristu apmeklētākajām ir Palma Džumeira salu grupa. To kopējā platība ir vairāk nekā pieci kvadrātkilometri. Tā sastāv no divu kilometru gara stumbra, "kroņa", kas izveidots no 17 zariem, un apkārt esoša pusloka. Palma Džumeira reizēm tiek saukta arī par Astoto pasaules brīnumu, tāpēc to noteikti jāapskata tuvāk.

Foto: Shutterstock

Burdžhalīfa jeb Halīfa tornis



Burdžhalīfa pagaidām ir augstākā ēka pasaulē, tās virsotne slejas 828 metru augstumā. Debesskrāpis oficiāli tika atklāts 2010. gadā kopā ar jauno biznesa centru divu kvadrātkilometru platībā. Šīs milzu ēkas celtniecība izmaksāja vairāk nekā 1,5 miljardus ASV dolāru. Pateicībā par īpašo AAE prezidenta Kalifa bin Zajeds Al Nahjans (Khalifa bin Zayed Al Nahyan) atbalstu, debesskrāpis tika nosaukts viņa vārdā.

Ēkā iebūvēti pasaulē ātrākie lifti un augstākais restorāns, kas atrodas 122. stāvā – šeit viesi var aplūkot Dubaiju no 422 metru augstuma. Mākslīgajā ūdenskrātuvē pie augstceltnes ierīkotas augstākās strūklakas pasaulē, to ūdens strūkla sasniedz pat 150 metru augstumu.

Foto: Shutterstock

Zelta tirgus

Katru dienu Deiras zelta tirgū juvelierizstrādājumu veikalu vitrīnās tiek izliktas vairāk nekā 25 tonnas zelta. Šeit atrodamas ne tikai pašas iekārojamākās dārgmetāla rotas, bet arī sastopami juvelieri, kuri pielāgos izvēlēto ķēdīti vai piedāvās kādu unikālu meistardarbu. Šeit vērts iegriezties pat tad, ja nav nodoma kaut ko pirkt. Vērts ielāgot, ka Dubaijā zelts ir lētāks nekā jebkur citur pasaulē. Dubaijas Austrumu daļā esošo tirgu var sasniegt arī ar ūdens taksometru, kurš kursē pa Dubaijas līci.

Foto: Shutterstock

Dubaijas rāmis

Šī celtne, kas būvēta kā milzu foto rāmis, ir viena no iespaidīgākajām pasaulē. Tā sastāv no diviem 150 metrus augstiem torņiem, ko savieno 95 metrus plats "tilts". Kopējā ēkas platība ir vairāk nekā 9900 kvadrātmetri. Būves ārpuse mirdz zelta apdarē, kuras izveidē izmantotas teju 2000 tonnas nerūsējošā tērauda. Ēkas augšējā daļa atvērta apmeklētājiem, un to klāj stikla grīda. Uz virsotni iespējams nokļūt ar diviem liftiem, kuru brauciena ilgums vienā virzienā ir vien 75 sekundes.

Foto: Shutterstock

Pasaules ciems

Pasaules ciems (Global village) Dubaijā apvieno visu pasauli – šeit var nogaršot medu no Jemenas, aplūkot Irānā darinātus paklājus un priecēt acis ar juvelierizstrādājumiem no Spānijas. Neskaitāmas kafejnīcas un restorāni piedāvā gardus ēdienus, piedzīvojumu meklētājus vilina atrakciju parki, īpaši koncerti, un izrādes vakaros priecē ikvienu pilsētas apmeklētāju.

Foto: Shutterstock

Dubaijas Brīnumu dārzs

Katru gadu, sākoties ziemai, kad laiks Dubaijā sāk palikt vēsāks, tiek atvērti vārti Dubaijas Brīnumu dārzam. Šī 72 tūkstošus kvadrātmetru plašā teritorija ir lielākais ziedu dārzs pasaulē, kas viesus uzņem kopš 2013. gada. Te skatāmi vairāk nekā 150 miljoni ziedošu ziedu, kas sakārtoti, atveidojot pasaulē slavenas ēkas, būves, konstrukcijas un tēlus.

Foto: Shutterstock

Dubaijas pludmales

Pilsētas pludmales ir lieliski piemērotas atpūtai un kaitošanas sportam, tomēr jāņem vērā, ka dažās no tām ir maksas ieeja un vēl citas atrodas ne īpaši omulīgās vietās līdzās galvenajām satiksmes artērijām, bet tālāk plešās tālu no pilsētas.

Jāizceļ "La Mer" pludmale – tā ir labiekārtota ar sauļošanās gultām, saulessargiem un šūpuļtīkliem un šeit sagaida vairākas kafejnīcas un veikali, izklaide, krāšņi sienu gleznojumi.