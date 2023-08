Ko apskatīt un piedzīvot Dubaijā, ceļojot ar ģimeni

Otrs lielākais no septiņiem Apvienoto Arābu Emirātiem – Dubaija – ir kā dzīva un pastāvīgi mainīga brīnumzeme. Reiz necilais zvejnieku ciematiņš Persijas līča piekrastē šobrīd ir viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem pasaulē. Tajā valdošais fantāzijas lidojums gādā unikālu un aizraujošu pieredzi gan lieliem, gan maziem pasaules apceļotājiem. Ko apskatīt Dubaijā un pieredzēt, iesaka Dubaijas Ekonomikas un tūrisma departamenta speciālisti.

Šogad pasaulē lielākās ceļošanas vietnes "TripAdvisor" ikgadējā apbalvojumā Dubaija saņēma pirmo vietu kategorijā "Ceļotāju izvēle" ("Travellers' Choice"), vienlaikus ierindojot to arī kā vienīgo galamērķi, kas šādu atzinību saņem divus gadus pēc kārtas.

Ir neskaitāmi iemesli, kāpēc ceļotāji savai atpūtai izvēlas Dubaiju. Kur vēl rītu var iesākt ar smilšu piļu celšanu pludmalē, pusdienās baudīt sniegotu kalnu priekus, pēcpusdienā iepazīt tuksnesi un vakaru noslēgt ar strūklaku deju vērošanu no pasaulē augstākā torņa? Un, kad pienācis laiks atpūtai, bērnu klubi viesnīcās un tirdzniecības centros var nodrošināt, ka vecākiem tiek garantēts laiks sev, zinot, ka mazie ir labās rokās un labi pavada laiku.

Foto: Dubaijas Ekonomikas un tūrisma departamenta arhīvs

Spilgtākās pieredzes ģimenēm 2023. gadā



Nākotnes muzejs ("Museum of the Future") iekļauts "National Geographic" sarakstā kā viens no skaistākajiem muzejiem pasaulē. Tā konstrukcija ir patiesi unikāla, padarot muzeju par viens no sarežģītākajiem arhitektūras šedevriem pasaulē.

Muzeja pastāvīgā ekspozīcija demonstrē tuvākas un tālākas cilvēces attīstības perspektīvas, paredzot iespējamo nākotni. Tajā ir novatoriskas tehnoloģijas, kuru mērķis ir uzlabot cilvēku dzīvi un stiprināt globālo ekonomiku. Muzejs ir tik populārs, ka biļetes ieteicams rezervēt divas līdz trīs nedēļas pirms apmeklējuma.

Dubaija piedāvā dažādas atrakcijas ģimenēm ar bērniem un tiem, kas vēlas izbaudīt ziemas vēsumu. Viena no šādām vietām ir Dubaijas slidotava, kas atrodas Dubaijas tirdzniecības centrā. Apmeklētāji tur var baudīt slidošanu un piedalīties dažādos pasākumos, tostarp ledus šovos, daiļslidošanas nodarbībās, hokeja spēlēs utt.

Lai baudītu ziemas pieredzi, slēpošanas un snovborda entuziasti var doties uz "Skii Dubai", pirmo iekštelpu slēpošanas kūrortu Tuvajos Austrumos. Šajā unikālajā ziemas brīnumzemē var iekarot kalnu nogāzes, izmēģināt bobsleju un pat satikt pingvīnus.

Foto: Dubaijas Ekonomikas un tūrisma departamenta arhīvs

Aerodinamiskais tunelis "iFly Dubai" sniedz apmeklētājiem bezsvara sajūtu un iespēju veikt dažādus trikus pieredzējušu instruktoru vadībā.

Pasaulē lielākais iekštelpu atrakciju parks "IMG Worlds of Adventure" sola gan pieaugušajiem, gan bērniem neaizmirstamu pieredzi. Parks sadalīts vairākās zonās, tostarp "Marvel", "Lost Valley", "Cartoon Network" un "IMG Boulevard", un katra no tām piedāvā aizraujošas atrakcijas, restorānus un veikalus.

Foto: Dubaijas Ekonomikas un tūrisma departamenta arhīvs

Zaļā planēta ("The Green Planet") ir vieta, kas aizraus gan pieaugušos, gan bērnus. Šajā siltumnīcā apmeklētāji var iepazīties ar pārsteidzošu savvaļas pasauli, kurā ir daudzveidīgs tropu lietus mežu augu, dzīvnieku un kukaiņu klāsts. Krāsainie papagaiļi brīvi lido, lemuri pārvietojas, un sliņķi nesteidzīgi karājas no zara uz zaru.

Interaktīvais muzejs "OliOli" bērniem vecumā no 2 līdz 11 gadiem piedāvā eksperimentālu rotaļu telpu, kurā viņi var nodoties radošumam, izpētīt zinātni un tehnoloģijas, atklāt dabas un vides pasauli, attīstīt motoriskās prasmes un uzlabot sociālo mijiedarbību dažādās tematiskās galerijās.

Tiem, kas novērtē valdzinošu vizuālo mākslu, skaņu un dažādu specefektu burvestību, jāapmeklē atrakciju parks "AYA". Tajā ir 12 tematiskas zonas, no kurām katrā ir interaktīvi mūzikas un apgaismojuma elementi. Turklāt atrakcijas parkā ir dažas no gleznainākajām fotografēšanas vietām pilsētā.

Virtuālās realitātes entuziasti Dubaijas virtuālās realitātes parkā "VR Park Dubai" var iegremdēties jaunā un neatklātā tālu planētu, futūristisku visumu pasaulē un pat pastaigāties pa virtuālo Dubaiju.

Foto: Dubaijas Ekonomikas un tūrisma departamenta arhīvs

Citu skatu uz mirdzošo pilsētu tās viesi var gūt, dodoties izbraucienā pa Dubaijas kanālu. Pilsētas viesiem pieejamas gan ekskursijas ar jahtām, gan kruīzi, taču bez tām vērts izmēģināt arī braucienu ar autentiskām koka laivām, ko dēvē par abrām. Tās vietējie izmantojuši kopš senseniem laikiem un dara to joprojām, lai šķērsotu kanālu.

Aizraujošu pieredzi par Dubaijas veidošanās stāstu iespējams gūt "Al Shindnga" muzejā. Muzejā multimediālā veidā apmeklētāji tiek iepazīstināti ar pilsētu vēstures līkločos. Muzejs atrodas vēsturiskajā pilsētas daļā. Tur pat arī ir Parfimērijas nams, kurā var uzzināt par tradicionālajām aromātiskajām eļļām un smaržām, kā arī to lomu reliģiskajā un kultūras dzīvē.

Dubaija ir vieta, kur sapņi un fantāzijas pārtop par realitāti. Tomēr ne tikai tāpēc ir vērts turp ceļot. Dubaija ir saules mājvieta – saule to lutina ar vairāk nekā 300 saulainām dienām gadā. Tāpat tā ir vieta ar izcilām smilšainām un tīrām pludmalēm, kurās var baudīt dažādas sporta aktivitātes, sākot no ģimenes izbraucieniem ar kajakiem un smaiļošanu līdz ūdensslēpošanai un izbraucienam ar paraplānu. Turklāt Persijas līča siltajos ūdeņos ir maigas straumes, un ūdeņi pie krasta mēdz būt salīdzinoši sekli, tāpēc ir droši arī mazajiem peldētājiem.

Dubaijā regulāri notiek dažādas akcijas, piemēram, līdz 3. septembrim var lūkoties pēc Dubaijas vasaras pārsteigumiem ("Dubai Summer Surprizes"), lai izmantotu dažādus izdevīgus piedāvājumus, tostarp labākos piedāvājumus viesnīcām, restorāniem, muzeju biļetēm un pasaulslaveniem apskates objektiem. Kā arī, līdz vasaras beigām spēkā ir akcija "Bērni ceļo bez maksas" ("Kids Go Free"), kuras ietvaros bērni var ne tikai bez maksas uzturēties Dubaijas leģendārajās viesnīcās, bet arī apmeklēt kinoteātrus, izklaides kompleksus un daudzus pilsētas apskates objektus bez maksas, tostarp dažādus skatu laukumus un muzejus.