Kolorītā pilsēta starp kalniem – Tbilisi. Ēdienu un arhitektūras citadele

Kūras upes krastos atrodas senā, bet joprojām dinamiskā Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi. Tā nebeidz pārsteigt ar gleznainu un kolorītu vecpilsētu, eklektisku arhitektūru, skaļiem un bez gala krāšņiem tirdziņiem, bet par ēdieniem vispār var uzrakstīt atsevišķu rakstu. Mūsdienās Tbilisi ir kļuvusi par Dienvidkaukāza kosmopolītiskāko pilsētu, kas apvieno senas tradīcijas un laikmetīgas vēsmas.

No karstiem avotiem līdz galvaspilsētai

Seno pilsētu no trim pusēm ieskauj kalni, tāpēc šeit var vērot ne tikai arhitektūru, bet arī dabas varenību. Saskaņā ar leģendām, Tbilisi tika dibināta mūsu ēras 5. gadsimta vidū, kad karalis Vahtangs I Gorgasali šeit medīja. Leģenda vēsta, ka karaļa piekūns, cīnoties ar fazānu, iekritis karstajā avotā un abi gājuši bojā no apdegumiem. Karali Vahtangu tik ļoti iespaidoja karstie avoti, ka viņš nolēma izcirst mežu un uzcelt šeit pilsētu. Savukārt Tbilisi nosaukums cēlies no seno gruzīnu vārda "tbili", kas nozīmē silts.