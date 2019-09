Krāšņā Kuba: ko apskatīt, viesojoties šajā dzīvespriecīgajā vietā

Kuba ir pārsteidzoša valsts ar bagātu vēsturi un kultūru, jautriem un draudzīgiem cilvēkiem, gardu un daudzveidīgu virtuvi, kā arī fantastiski baltām pludmalēm kristāldzidra okeāna piekrastē. Kuba – tas ir neviltots prieks un spēcīgas emocijas, tā ir pieticīga sadzīve un apbrīnojama arhitektūra, un, protams, arī Hemingvejs un rums. Ieteikumos, ko apskatīt šajā krāšņajā vietā, dalās tūrfirmas "RiaTours" vadītāja Aija Kļaviņa.

Kuba savā ziņā ir ceļojums uz pagātni, kur vecie amerikāņu auto brauc ar moskviča un "Lada" dzinējiem. Kur vietējie meistari pārveido žiguli par limuzīnu, lai vizinātu tūristus. Kur kubieša mēneša alga ir vien daži desmiti ASV dolāru. Kur būvniecības objektos reti ieraudzīsi darba procesu. Kur arhitektūras pērle ir praktiski ikviena ēka, kas, iespējams, būtu pelnījušas labāku uzturēšanu. Šeit cilvēki ir atklāti un priecājas par katru dzīves mirkli. Te kājāmgājēji sāk dejot salsu tiklīdz izdzird mūziku no garāmbraucošas mašīnas. Un par anekdoti ir kļuvis stāsts, ka pamatskolas skolēns uz jautājumu "par ko tu vēlētos kļūt" atbild "par amerikāni".

Kubā ik uz soļa ir it kā nesavienojamu lietu harmoniska kombinācija. Tā ir valsts, kas vienaldzīgu neatstāj nevienu. Šeit katrs var atrast ko ievērības cienīgu – gan arhitektūras un mākslas cienītāji, gan pilsētas nakts dzīves baudītāji, gan autentisko ēdienu un dzērienu cienītāji, gan bezrūpīgās atpūtas tīkotāji fantastiskās pludmalēs.

Foto: Shutterstock

Obligāti jāapskata Kubas galvaspilsēta Havana – te katrs var atrast sev interesējošas vietas un apskates objektus. Iesākumā ekskursija jāsāk ar "Morro-Cabaña" skatu laukumu, tad jādodas lūkot fantastiskā arhitektūra Havanas vēsturiskajā centrā – Ieroču laukums, Ofisios iela, Asīzes Franciska laukums, Revolūcijas laukums, Universitātes pakalns, Havanas lielais teātris, Nacionālais Kapitolijs. Vēl starp pilsētas apskates vietām noteikti ir jāpiemin viesnīca "Ambos Mundos", kur savā laikā dzīvoja visiem labi zināmais rakstnieks Ernests Hemingvejs. Protams, jāizceļ arī slavenā Havanas promenāde Malekona un pastaiga Centrālajā parkā. Esot Havanā, ieteicams apmeklēt arī kādu no neskaitāmajiem un tiešām interesantajiem muzejiem, piemēram, Kapteiņu un ģenerāļu, kā arī Revolūcijas muzejs. Pat ja muzeji īpaši neinteresē, no Ruma muzeja apmeklējuma vēl neviens nav atteicies. Šeit ir iespēja iepazīties ar šī dzēriena gatavošanas procesu un noslēgumā arī neiztrūkstoši ruma degustēšana. Dienas noslēgumā var ieplānot kādu no Havanas šoviem vai arī vakariņas vietējā krodziņā.

Foto: Shutterstock

Salas dienvidaustrumos atrodas "Cūku līcis", kas ir nozīmīga vieta Kubas vēsturē, jo šeit 1961. gadā neveiksmīgi notika ASV mēģinājums gāzt Fidela Kastro režīmu. Bet vēl šī ir iecienīta niršanas vieta un viena no retajām vietām pasaulē, kur ir tā saucamā jūras siena. Vieta, kur salīdzinoši netālu no krasta seklums pēkšņi beidzas, pārejot korāļiem apaugušā stāvā sienā, kas sniedzas 300 metru dziļumā.

Turpat netālu ir iespēja apmeklēt krokodilu audzētavu, putnu dabas rezervātu un apskatīt neparastos rozā flamingus. Vēl viens dabas brīnums ir "Cueva de los Peces" – ūdens krāteris, kas savienojas ar Karību jūru. Šeit noteikti vajadzētu nopeldēties un arī krāsainās zivtiņas priecāsies par kompāniju.

Esot šajā salas daļā, nakšņot var kūrortpilsētā ar nosaukumu "Playa Larga", kur kādā no nelielajiem restorāniem noteikti vajag nobaudīt jūras veltes, autentisko kubiešu virtuvi un omārus, kas šeit ir īpaši garšīgi.

Kubas cigāri noteikti ir viena no Kubas vizītkartēm. Līdz ar to neiztrūkstošs ir arī tabakas fabrikas apmeklējums Sjenfuegosa pilsētā. Pilsēta ir vienīgā franču dibinātā pilsēta uz salas. No citām Kubas pilsētām tā atšķiras ar ideālu plānojuma simetriju, ēkām neoklasicisma stilā un garu gājēju bulvāri. Pastaiga pa Marti parku, Del Valle pils, Tomasa Terija teātris, Kultūras labumu nams – tās ir dažas no ieteicamajām apskates vietām, esot šeit.

Foto: Shutterstock

Nākošajai pieturas vietai jābūt Trinidadai. Trinidada ir viena no pirmajām pilsētām, kuru nodibināja spāņu kolonizatori XVI gadsimta sākumā. Tā ir iekļauta arī UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Pilsētas apskatē jāiekļauj Svētās Trīsvienības baznīca ar tās grezno altāru, kas izgatavots no cēlkoka un to rotā trīs simts gadus seni gleznojumi. Pilsētas apskate jāturpina ar Galveno laukumu, Kantero pili, grāfa Bruneta pili, kas tagad ir Romantikas muzejs. Esot šajā salās daļa, var dodies uz tavernas "Canchánchara" ruma degustāciju. Interesanta noteikti ir arī izjāde ar zirgiem kopā ar vietējo gidu pa Nacionālo parku "Guanayara", uz kuru ceļš vedīs cauri kafijas plantācijām. Parka dabas takas ļaus iepazīt daudzveidīgo un krāšņo augu valsti, apskatīt "Salto El Rocio" ūdenskritumu un ļauties kopējai džungļu atmosfērai.

Ceļojumā uz Kubu noteikti ir jāiekļauj atpūta "Cayo Santa Maria" salā. Šeit ir vienas no skaistākajām pludmalēm Kubā. Bezgalīgi baltās pludmales, palmas un tirkīzzilais ūdens pat vislielāko laiskās pludmales atpūtas pretinieku pārvērtīs kaislīgā bezrūpīgās atpūtas cienītājā.