Krēta rudenī: Ko vērts zināt, dodoties ceļojumā uz lielāko Grieķijas salu?

Leģendu un mītu caurvītā Krēta ir lielākā Grieķijas sala, kas lutina ar vairāk nekā 960 kilometrus garu piekrasti, solot lieliskas brīvdienas vien trīs stundu lidojuma attālumā no Latvijas. Rudenī Krēta iegūst īpašu noskaņu: salā iestājas miers, vietējie savu māju durvis ver vēl viesmīlīgāk, gaisā un ūdenī virmo vairs ne svelmīgs, bet patīkams vasaras siltums. Tūroperators "Novatours" sadarbībā ar Grieķijas Nacionālo tūrisma organizāciju dalās ieteikumos, ko vērts zināt, pošoties ceļā uz Krētu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rudens sezonas miers

Lai gan tūrisma sezona Krētā sākas aprīļa beigās un ilgst līdz novembrim, sala ir skaista jebkurā gadalaikā. Izklaides, ekskursiju un aktivitāšu iespēju šeit netrūkst visas sezonas garumā, taču ir pat vairāki iemesli, kāpēc tieši rudenī būtu vērts posties ceļā uz Krētu.

Septembrī, kad rimies lielais vasaras karstums, gaisa temperatūra dienā ir ap 25 grādiem, bet oktobrī – 22. Taču jūras ūdens Krētas piekrastē saglabājas silts – līdz pat 25 grādiem.

Mazākas ceļotāju plūsmas tūristu iecienītās vietās ļaus iepazīt un izbaudīt skaisto salu nesteidzīgā tempā. Turklāt, ņemot vērā viesnīcu mazāku noslogojumu, viesu vēlmēm un vajadzībām tiek pievērsta lielāka uzmanība.

Ar vienu atvaļinājumu nepietiks

Krētā ir četri reģioni – katram no tiem piemīt savs unikālais šarms. Kalnu pārgājieni, vēstures, arhitektūras un kultūras izzināšana, tradicionālās ikdienas piepildītu ciematu iepazīšana, vietējo garšu baudīšana restorānos un tirdziņos, laiskošanās pludmalē vai ļaušanās rosīgai pilsētu dzīvei. Tie kas viesojušies Krētā, mēdz sacīt, ka tās pilnīgai iepazīšanai ar vienu atvaļinājumu nepietiek. Tāpēc ieteicams ir ne tikai izvēlēties konkrētu reģionu, bet arī plānot savas aktivitātes tā, lai maksimāli izmantotu katru dārgo atvaļinājuma minūti.

Foto: Shutterstock

Autentisku ciematiņu ikdienas dzīve



Krētas pārsteidzošajā dabā harmoniski ieaužas gan ciemi, gan pilsētas. Katra apdzīvotā vieta glabā ko unikālu un ir apciemojuma vērta, bet īpaši no tām ir izceļamas četras. Salas rietumu daļā esošās Hanija un Retimina dāvās lielisku ieskatu viduslaiku jūras piekrastes pilsētas dzīvē. Savukārt salas austrumu daļā esošā Ajosnikolaosa pilsēta, ko ieskauj kalni, bet tās centrā ir ezers, atgādina par kluso un romantisko salas dzīvi. Savukārt salas galvaspilsēta Herakliona lepojas ar Knosas pili un Eiropas vecākās pilsētas mantojumu, kas ir ārkārtīgi svarīga arheoloģiskā vieta.

Kalni



Vairāk nekā 80 procentus Krētas klāj kalnu grēdas. Īpaši iesakāms šeit ir apmeklēt aizas, apbrīnot Lasiti plato, kā arī apmeklēt Olimpa vecākā dieva Zeva dzimšanas vietu – Zeva alu. Aktīvas atpūtas tīkotāji novērtēs 16 kilometrus garu pārgājienu cauri Samarijas aizai, kas ir gan garākā aiza Eiropā, gan viena no mūsu planētas iespaidīgākajām vietām. Pārgājiens ved cauri ciprešu mežiem, šķērso izžuvušu upi un pa akmeņainu taku noved Lībijas jūras krastos.

Foto: Shutterstock

Brīnišķīgas pludmales



Krētas pludmales lepni ierindojas Grieķijas skaistāko pludmaļu topa virsotnē. Šeit atrodamas pludmales visām ceļotāju gaumēm un vajadzībām. Gan tādas, kas dod iespēju noīrēt saulessargu, pasūtīt kokteili un klausīties labu mūziku, gan savvaļas oāzes, kur baudīt vientulību. Viena no slavenākajām ir Balos pludmale, ko apskalo kristāldzidrs ūdens. Salas rietumu daļā esošā Elafonisi pludmale, savukārt, ir slavena rozā smilšu dēļ. Austrumu daļā populārākā ir Vai pludmale, kas savu balto smilšu un sulīgu palmu mežu dēļ ir pazīstama arī kā "Bounty Chocolate Advertising Beach". Salas dienvidu daļā atrodama skaistā Praveli pludmale, kur kalnu upe ietek jūrā, bet tās krastus ieskauj palmu aleja.

Foto: Shutterstock

Vietējās garšas



Ēdiens Krētā arī ir mākslas veids. Svaigu dārzeņu, leknas olīveļļas, aromātisku garšvielu, sātīgas gaļas un dabīgā jogurta aromāts apbur ikvienu ceļotāju, kurš nolēmis iepazīt salas autentisko gastronomiju. Salā ir daudz restorānu un tavernu, kas piedāvā tradicionālos ēdienus, kuri gatavoti no svaigiem produktiem. Krētas virtuves labākā sastāvdaļa ir vienkāršība – viens no slavenākajiem un iecienītākajiem šīs virtuves ēdieniem ir grieķu salāti. Cits populārs ēdiens, kas jāpagaršo salas viesiem, ir musaka. Tā nedaudz atgādina lazanju, bet ir pagatavota no baklažāna, gaļas un bešamela mērces. Uz salas zivis un jūras veltes noteikti ir viens no pamatēdieniem: grilēti un ar garšvielām parasti tiek gatavoti brekši, sarkanā karūsa un astoņkāji. Šeit ļoti iecienīti ir arī kebabi, kas gatavoti no jēra, liellopa vai kazas gaļas, pasniegti uz šķīvja vai ar pitas maizi.

Foto: Shutterstock

Ieteikumi, pošoties ceļā



Ņemot vērā, ka Krētā ir patiesi daudz apskates vērtu vietu, kā arī to, ka salas ceļu infrastruktūra ir labi attīstīta, vērts apdomāt auto nomas iespējas. Auto izbrauciens pa salas līkloču ceļiem ir patiesi fantastiska pieredze, kas ļauj salu iepazīt daudz intīmāk un ļauj baudīt sevis paša atklātus salas "dārgakmeņus" – no apburošām pludmalēm līdz pārsteidzoši krāšņiem skatu punktiem, no noslēpumainiem ciematiņiem līdz izcilām, bet nedaudz paslēptām ēstuvēm.

Krētā ir šķietami cits laika ritējums. Šeit piecas minūtes nav gluži 300 sekundes, kā citviet pasaulē. Krētas iedzīvotājiem ir sava laika uzskaites sistēma. Kad viņi saka, ka atgriezīsies pēc 10 minūtēm, ir jāsagatavojas gaidīt vismaz pusstundu. Tas ir normāli. Un tā ir daļa no Krētas dzīvesveida. Un jo tālāk no tūrisma vietām sanāks būt, jo spilgtāk šis fenomens izpaudīsies, īpaši, attālos kalnu ciematos.