Kur doties, ja vēlies baudīt rudens ainas kā no pastkartītēm? Uz Skotijas augstienēm!

Viena no skaistākajām vietām Eiropā, ko apmeklēt rudenī, lai pilnu krūti baudītu košo dabas krāšņošanos, ir Pērtšīra Skotijā – šī vieta ir slavena ar tās elpu aizraujošajiem skatiem, kas īpaši rudenī izskatās kā no pasaku grāmatas vai pastkartītes.

Pērtšīra, kas zināma arī kā "lielo koku zeme", ir bagāta ar plašiem, lekniem mežiem, drūmiem, bet skaistiem purviem, urdzošiem ūdenskritumiem, upēm un ezeriem, kuros rudenī atmirdz vara un zelta krāsās klātās kalnu nogāzes. Ne velti skotu rakstnieks sers Valters Skots Pērtšīru savulaik nosaucis par "ziemeļu karaļvalsts skaistāko daļu".

Foto: Shutterstock

Ja patīk aktīvā atpūta dabā, pārgājieni, aktivitātes ar ģimeni un vienkārši dabas baudīšana, tad Pērtšīra ir viens no labākajiem galamērķiem tam visam. Te var doties izbraucienos ar laivu pa krāčainām upēm jeb raftingot, makšķerēt lašus, spēlēt golfu, doties izbraukumā ar velosipēdu vai pārgājienā pa kādu no daudzajiem īpaši izveidotajiem maršrutiem.

Pērtšīra ir bagāta ar daudzveidīgu floru un faunu, te aug reti augi un koki, bet patvērumu mežos un plašajās ārēs raduši vareni staltbrieži, sarkanās vāveres un majestātiskie zivjērgļi. Starp citu, tieši rudens laikā šeit staltbrieži ir visvairāk redzami un dzirdami, jo šajā laikā tiem ir riesta laiks un citkārt rāmajās dabas skaņās atbalsojas arī briežu ragu klabināšana un sasaukšanās.

Foto: Shutterstock

Vieni no labākajiem skatiem paveras no "Schiehallion", "Ben Lawers" virsotnēm, arī no "Knock Hill" kalniem, kas atrodas pie Tummela ezera un "Killiecrankie" ielejas. Pērtšīrā atrodas arī pasaulē augstākais dzīvžogs, kas stādīts pirms vairāk nekā 500 gadiem; tas ir 30 metrus augsts un 530 metrus garš un rudenī krāsojas rūsganos un zeltainos toņos.

Foto: Shutterstock

Raksta tapšanā izmantota informācija no mājaslapas "Visit Scotland", "Highland Pertshire" un "Trips to Discover".