Lidojošais muzejs: 'Brussels Airlines' izgrezno lidmašīnu ar Brēgela gleznām

Šogad aprit 450 gadi kopš slavenā flāmu gleznotāja Pītera Brēgela vecākā nāves, tāpēc šis gads ar dažādām ekspozīcijām un pasākumiem Beļģijā tiek atzīmēts kā Brēgela gads. Un avio nozare nav izņēmums.

Lidsabiedrība "Brussels Airlines" izgreznojusies par godu talantīgajam māksliniekam, viņa darbus un ainas no tiem atveidojot gan uz lidmašīnas korpusa, gan arī interjerā.

Lidsabiedrības mājaslapā teikts, ka, lai īstenotu šo projektu, bija nepieciešamas 19 dienas, 30 toņi un 508 litri krāsas.

Kā skaidro "Brussels Airlines", tagad ikviens var mērot ceļu no Brēgela mājām uz citām vietām Eiropā lidojošā muzejā.



"Tūrisma Gids" jau iepriekš rakstīja, ka arī šopavasar visā Grotbijgārdenas dārzā apskatāma interesanta gleznu reprodukciju ekspozīcija par godu slavenajam flāmu gleznotājam. Turklāt, izmantojot audiogidu, iespējams uzzināt daudz jauna par slaveno meistaru. Savukārt flāmu mākslu Briselē var baudīt "Royal Museums of Fine Arts of Belgium".