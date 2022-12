Lielākais muzejs ziemeļos un Hepbernas dārzs – jauni objekti, kas atklāti šogad

Ik gadu pasaulē tiek atklāti jauni objekti, kas reizumis ir ne tikai funkcionāli, bet arī piesaista viesus no visas pasaules, kas apbrīno to īpašo arhitektūru vai izbauda arī izklaidējošo elementu. Arī šogad pasaule kļuvusi par saujiņu pārsteidzošu un interesantu vietu bagātāka. "Tūrisma gids" apkopojis tās, kas piesaistījušas lielāko interesi, – no iespaidīgiem muzejiem un grandioziem atrakciju parkiem līdz ilgi gaidītām piemiņas vietām un memoriālajiem dārziem.

Atrakciju parks "Ghibili Park" Japānā



Pašā novembra sākumā Japānas pilsētā Nagojā tika atklāts atrakciju parks, kas veltīts Japānas animācijas studijai "Studio Ghibili", kuras paspārnē kopš 1984. gada veidotas vairākas filmas, kas ieguvušas kulta statusu arī ārpus Japānas, piemēram, "Mans kaimiņš Totoro", "Princese Mononoke" un Oskara balvu ieguvusī "Gariem līdzi".

Jaunais septiņus hektārus lielais atrakciju parks atrodas "Expo 2005 Aichi Earth" memoriālajā parkā, kas jau sen bijis iecienīta apmeklējuma vieta "Studio Ghibili" darbu faniem, jo tajā oriģinālā izmērā redzami varoņi Meja un Satsuki no filmas "Mans kaimiņš Totoro".

Animācijas filmu studijas līdzdibinātājs un animators Hajao Mijazaki uzstāja, ka parka veidošanas procesā nedrīkst izcirst kokus, jo viņam bija svarīgi, lai parku izceļ apkārtējās dabas skaistums. Tieši daba ir galvenais iedvesmas avots lielākajai daļai košo "Ghibili Studio" filmu.