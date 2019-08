Lietus ūdens virpulis Singapūrā, kas izveidots uz lielveikala jumta

Dabīgie ūdens virpuļi dažādos izmēros nav nekas jauns un neredzēts, taču Singapūrā šim vārdam un kustībai piešķirta jauna nozīme. "Rain Oculus" ir konstrukcija, kuras pamatideja – pa nelielu caurumu no jumta lejup līst lietus ūdens, radot virpulim līdzīgu skatu.

Pie neparastā virpuļa veidojuma projekta strādājuši divi dizaineri – Neds Kāns un Mošē Safdī (Ned Kahn, Moshe Safdie). Savām acīm to iespējams redzēt luksusa preču iepirkšanās centrā "The Shoppes at Marina Bay Sands" Singapūrā.

Pamatā virpuli veido lietus ūdens, kas laika gaitā sakrājies veikala griestu "stikla bļodā". Cilvēkiem tiek dota iespēja virpuli skatīt gan no augšas, gan apakšas, kad tas ielīst veikalā pa speciāli izveidoto atveri. Tiek vēstīts, ka augstums, no kura ūdens strauji gāžas lejup, ir aptuveni divu veikala stāvu augstumā. Konstrukcija tiek darbināta ar pumpjiem, kuru ietekmē regulāri tiek mainīta milzīgā ūdens plūsma.

Varētu rasties jautājums – kur tad ūdens pēc tam paliek? Cauri veikalam plūst kanāls, kurā arī krājas ūdens, kas no stiklotajiem griestiem ielijis ļaužu apmeklētajā vietā. Pa to iespējams izbraukt ar speciālām laiviņām jeb "sampan", taču tad būs jāiegādājas atrakcijas biļete, kas vienam cilvēkam izmaksā aptuveni sešus eiro.

Šī nav vienīgā vieta pasaulē, kurā tiek izveidotas neparastas konstrukcijas, kuru galvenajā lomā ir ūdens. Kā piemēru var minēt ūdenskritumu, kas plūst pāri debesskrāpja sienām Ķīnā. Pati ēka sniedzas 121 metru augstumā, bet ūdenskritums – 108. Vairāk par to uzzini šeit. Savukārt šajā rakstā vari iepazīties ar vēl vienu Ķīnas brīnumu – skatu platformu, kuru papildina ūdenskritums. Ūdens šajā vietā gāžas lejup 500 metrus dziļā aizā.