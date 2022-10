Lietuva vilina ar gastronomiskiem piedzīvojumiem un iespaidīgiem skatiem uz meža masīviem

Latvieši tiek aicināti apmeklēt un no jauna atklāt Lietuvu kampaņas "Tāda pati, bet citāda" ietvaros, kuras mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka Lietuva joprojām var piedāvāt negaidītus un pārsteidzošus piedzīvojumus, kas ir līdzīgi Latvijā sastopamajiem. Lietuvas nacionālā tūrisma attīstības aģentūra "Lithuania Travel" aicina apmeklēt kaimiņvalsti un atklāt savdabīgus, aizraujošus un neparastus piedzīvojumus – sākot no ekstrēmiem piedzīvojumiem, pastaigājoties 170 metru augstumā televīzijas tornī, un beidzot ar relaksējošu atmosfēru dubļu vannā kādā no valsts kūrortpilsētām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viļņa – nebeidzams izgudrojumu vilnis



Latvijas galvaspilsēta ir lielāka par Lietuvas un, lai gan abas ir satriecošas, tās ir arī atšķirīgas. Viļņas vēsturiskais centrs ierakstīts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, un tas izceļas ar unikālu arhitektūras stilu apvienojumu un rosīgu gastronomijas kultūru. Uz nākotni vērstajā Paupio tirgū atrodas neliela, bet dinamiska kulinārijas amatnieku, topošo pavāru un mākslinieku kopiena. Tirgus ir ne tikai vieta, kur paēst, bet arī pārdomāti veidoti pilsētvides džungļi, kas pilni ar gastronomiskiem piedzīvojumiem.

Foto: Saulius Žiūra

Savdabīga paralēle Latvijas Okupācijas muzejam ir atjaunotais Lukišķu cietums 2.0, kas celts 1905. gadā un tagad ir publiska tikšanās telpa kultūrai, mākslinieciskām izpausmēm un kopienai. Ekskursijas notiek nepārtraukti visas dienas garumā, iepazīstinot apmeklētājus ar to, kāda šeit bijusi ieslodzīto dzīve. Mūsdienās tajā ir mājvieta apmēram 250 māksliniekiem, vēstures un mākslas izstādēm, dažādiem bāriem, kā arī ir alternatīva uzstāšanās vieta, kas piesaista dažādus starptautiski pazīstamus māksliniekus, tostarp Apvienotās Karalistes indie grupu "King Krule" un vācu tehno grupu "Moderat".

Foto: Danas Ruginis

Lai gūtu labu pārskatu par visu, ko pilsēta piedāvā, atliek vien uzkāpt valsts augstākajā ēkā – 326,5 metrus augstajā Televīzijas tornī. Tā apaļajā daļā – 170 metru augstumā augstumā – atrodas rotējoša skatu platforma, kas nesen tika atklāta kā sezonāla atrakcija. Pēc īsas instruktāžas un piesprādzēšanās, apmeklētāji var brīvi staigāt pa platformu un noraudzīties uz Viļņu no augšas.

Spa pilsētas – kvalitatīva atpūta un dabas procedūru pārpilnība



Lietuvā ir daudz dabas ārstniecisko resursu – dzintars, priedes, minerālūdeņi un daudzi citi –, kas vilina tūristus iegremdēties dziedinošā un atjaunojošā pieredzē. Iestājoties vēsajiem gada mēnešiem, gan vietējie, gan ceļotāji dodas uz mājīgiem kūrortiem, lai atjaunotu veselību.

Piemēram, kūrortu galvaspilsētās Druskininkos un Birštonā ir daudz dabīgo minerālūdeņu avotu, kuru dziednieciskās īpašības zināmas jau gadsimtiem ilgi. Birštonā atrodas "Eglės sanatorija" – slavens medicīnas kūrorts, kas piedāvā vairākas procedūras ar vietējās izcelsmes ūdeni, kas bagāts ar sulfātiem, kalciju un magniju. Te tiek piedāvātas dažādas relaksējošas vannas – no nomierinošas lavandas līdz uzmundrinošām priedēm –, lai maksimāli uzlabotu atpūtas brīdi. Vēl viens veids kā atpūsties, ir iegremdēties siltā balto vai kūdras dūņu vannā, kas labvēlīgi iedarbojas uz ādu, muskuļiem un locītavām. Šī pieredze iespējama pasaules klases spa kompleksā "Vilnius Druskininkai".

Foto: "Eglė sanatorija" arhīvs

Lietuvā ir vēl daudz citu labsajūtas oāžu, no kurām izvēlēties, piemēram, "Esperanza Resort" – eleganta, grezna viesnīca Traķu rajona Aukštadvaris reģionālajā parkā, kas atrodas skaistā vietā – blakus Ungura ezeram, ko ieskauj meža klusums. Rezidencē ir trīs restorāni, kuros tiek piedāvāti gardēžu ēdieni – apmeklētājus te sagaida unikālas garšu kombinācijas.

Izzini dzīvnieku pasauli Lietuvas birzīs



Lai gan Lietuvas ainavas var nešķist tik izteikti atšķirīgas no Latvijas plašajām pļavām un mežiem, šeit ir daudz apslēptu dārgumu, kas vēl jāatklāj. Eklektisko Lietuvas dabu var iepazīt, dodoties uz Safari parku, kur vairāk nekā 200 dzīvnieku klīst pa pakalniem, mežu un purvu 50 hektāru platībā. Zebras, dambrieži, ēzeļi un daudzi citi zvēri ar nepacietību raugās pa transportlīdzekļu logiem, lai nobaudītu apmeklētāju atvestos gardumus. Savukārt dodoties pārgājienā pa lauku maršrutu, var iepazīt Lietuvas dabas nepārspējamo klusumu. Mūšas tīreļa izziņas taka Žagares reģionālajā parkā, kas ir garākā dēļu taka Lietuvā, ir patiesi īpaša. Apkārt valda miers un klusums, ko pārtrauc tikai tur mītošie kurmji, pelēkās dzērves un zosis. Valsts dabas daudzveidība atklājas, dodoties pārgājienā pa 13,8 kilometrus garo Zackagīras izziņas taku, jo tā iet pa smilšainiem upju krastiem ar bebru mītnēm, kāpām un lauku mitrzemēm.

Foto: Eglė Sidaravičiūtė-Jozonė

Lai saprastu, kas padara Lietuvas nepieradināto dabu unikālu, jāpaveras no augšas. Labanoras reģionālā parka skatu tornis ir otrais augstākais Lietuvā – tas slejas 36 metru augstumā. Uzkāpjot pa spirālveida kāpnēm, galā tevi sagaida pārsteidzošs skats uz mežiem, balto un melno Lakaju ezeriem un to daudzajām salām un pussalām. Savukārt no Merkines skatu torņa paveras panorāmas skats uz Dzūkijas nacionālā parka mežu masīviem un Nemuna upes ieleju – lielāko upi Lietuvā. Apkārtni var aplūkot no dažādiem skatu punktiem, pateicoties atšķirīgās arhitektūras torņa vairākām skatu terasēm.