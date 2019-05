Lietuvas varenākā purva laipa kļuvusi vēl garāka

Mūsas tīrelis ir viens no izcilākajiem Žagares reģionālā parka ainavu elementiem. Dabas komplekss sastāv no purviem dažādos attīstības posmos, mežiem un mitrājiem. Tomēr uz šo no Latvijas netālo vietu allaž vilinājusi vēl kāds aspekts, proti, garākā Lietuvas purva taka, kas tagad kļuvusi vēl garāka.

Jau 2015. gadā, atklājot purva laipas izziņas taku, Mūsas tīreļa dabas taka kļuva par garāko purva taku Lietuvā, sniedzoties vairāk nekā trīs kilometru garumā. Šogad ir izbūvēts Mūsas tīreļa takas pagarinājums, veidojot apļveida pastaigu taku. Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē informācijas centra pārstāvji, kas pastāstīja par tuvo pierobežas reģiona piedāvājumu, paskaidroja, ka tagad purva laipa vijas vairāk nekā sešu kilometru garumā starp tīreļa sūnu klajiem un priežu audzēm ap teju sešus hektārus plašo Miknaiķu ezeru – vienīgo dabīgo ezeru Jonišķu rajonā. Ticējums vēsta, ka, mazgājot seju tā ūdenī, būsi skaists un vesels.

Turklāt jāpiebilst, ka purva takas malā ir izbūvēts deviņus metrus augsts skatu tornis, kas paver skatam ezera un purva klaju plašumu. Mūsas tīrelis ir iekļauts aizsargājamo teritoriju tīklā "Natura 2000".

Žagares reģionālais parks aicina iepazīties ar unikālo, dabisko, neskarto Mūsas tīreļa dabas taku, atzīmējot, ka pastaigas laikā purva takā neatradīsiet atkritumu tvertnes (tās pieejamas tikai takas sākumā), aicinot radušos atkritumus ņemt līdz un iznest no dabas takas.

Koordinātas dabas takas sākuma punktam: 56° 13' 11", 23° 15' 46.8".