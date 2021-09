Mākslas baudītāju saldēdiens. Top 5 vietas Lietuvā

Kamēr vieni steidz drēgnākajos un rudenīgākajos laikapstākļos pēc tējas krūzes, citi silda sirdi ar mākslu un tematiskiem pasākumiem. Mūsu kaimiņvalsts Lietuva nesēž rokas klēpī salikuši – tur mākslas entuziastiem septembra nogalē un oktobra sākumā tiek piedāvāta iespēja pabarot savu nemierā sēdošo kultūras baudītāju, apmeklējot īpatnējas galerijas, muzejus un kinofestivālus.

Lūk, valsts tūrisma attīstības aģentūra "Lithuania Travel" ieteikto kultūras pasākumu Top 5 gan Viļņā, gan citās lielākajās Lietuvas pilsētās!

MO muzejs

MO muzejs ir Viļņas jaunākā arhitektūras pērle, ko radījis tā dēvētais arhitektūras brīnumdaris Denjels Libeskinds. Godalgotā celtne izceļas ar neparastu interjera un eksterjera dizainu. Piemēram, muzeja centrālās kāpnes – īpaši populāra pašbilžu (selfiju) uzņemšanas vieta "Instagram" influenceru vidū – ir modelētas pēc DNS spirāles formas struktūras.

Lielu uzmanību pievēršot laikmetīgajai mākslai, šoruden muzejā tiek rīkota fotoizstāde ar nosaukumu "Celebrate for Change", kas sniegs dziļāku ieskatu svētku jēdzienā un kā svētki atbrīvo svinētājus no ierastajām uzvedības un sociālajām lomām. Māksliniecisko fotogrāfiju papildinās dokumentāls materiāls par dažādām subkultūrām: no hipijiem līdz mūsdienu jauniešu kustībām.

Open Gallery

"Open Gallery" ir sadarbības projekts, ko uzsāka "Loftas" – viena no pilsētas aktīvākajām radošajām telpām. Projekta misija ir stimulēt sabiedrības izpratni par mākslu, izvietojot gleznas, skulptūras un instalācijas dažādās pieticīgās sabiedriskās vietās. Apvienojot talantīgus lietuviešu un ārvalstu māksliniekus, projekta ideja ir pārtapusi plaši atzītā starptautiskā ielu mākslas, skulptūru un instalāciju brīvdabas galerijā. Ar mākslas darbiem, kas izkaisīti pa visu pilsētu, tā sniedz daudz iespēju uzņemt attēlus sociālajiem medijiem.

Starptautiskais deju festivāls "Aura"

Kauņai tika piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls 2022. gadam, un, lai gan visa pilsēta rosās, gatavojoties nākamā gada pasākumiem, arī šobrīd tur ir ko redzēt. Piemēram, Starptautiskais deju festivāls, kas norisināsies no 30. septembra līdz 3. oktobrim, ir ikgadēja tradīcija, kas bagātina Lietuvas kultūras dzīvi rudens laikā. Koncentrējoties uz laikmetīgo deju, tas veicina jaunus izteiksmes formātus un veidus caur horeogrāfiju, ko izpilda dejotāji no Lietuvas un visas pasaules. Šogad skatītāji ir aicināti uz iespaidīgu festivāla atklāšanu leģendārā starpkaru perioda kinoteātrī, dažādām nakts izrādēm un deju šovu "L-E-V", ko radījusi slavenā Izraēlas horeogrāfijas zvaigzne Šarona Eila un multimediju pasākumu dizainere Gai Behara.

Kinofestivāli

Cilvēktiesību filmu festivāls "Inconvenient Films", kas norisināsies no 13. līdz 31. oktobrim, ir ikgadējs dokumentālo filmu festivāls, kas notiek vairākās Lietuvas pilsētās. Festivāla mērķis ir izpētīt dažādas perspektīvas cilvēktiesību jautājumos visā pasaulē ar dokumentālo filmu palīdzību, ko papildina debates ar filmu veidotājiem, ekspertiem, aktīvistiem un auditoriju. Tiem, kuri novembrī viesosies Lietuvā, Eiropas valstu filmu forums "Scanorama" piedāvās kritiķu atzinību guvušu Eiropas filmu, kino klasikas un citu kontinentu labāko filmu klāstu.

Starptautiskais mākslas festivāls "PLArTFORMA"

Ikgadējais mākslas festivāls "PLArTFORMA", kas notiek no 17. septembra līdz 1. oktobrim Klaipēdā, sniedz iespēju iepazīt ostas pilsētu caur mākslu. Kā starpdisciplinārs festivāls tas piedāvā performances mākslu, fizisko teātri, jauno operu, vizuālo mākslu un pat mūsdienu cirku. Šī gada festivāla tēma – "pārlāde" – pēta pašreizējo pasaules stāvokli starp pandēmiju un pēcpandēmijas realitāti.

