Meksikāņu versija Pizai – šķībā bāka, ko nevarēja demontēt pat traktors

Bākas interesē daudzus. Iespaidīgie torņi parasti glabā simtiem un pat tūkstošiem gadus senus stāstus, taču par dažu likteni iespējams jau izdarīt pirmos secinājumus, tikai uz tiem paskatoties. Viens no piemēriem ir šķībā "El Faro Inclinado" bāka Meksikā, nelielā piekrastes pilsētiņā Puertomorelosā, kas jau gadu desmitiem "iekārtojusies" pludmales smiltīs.

Ja līdz šim šķita, ka vienīgā būve, kas gadsimtiem ilgi stāv šķībi, bet stabili, ir pasaulslavenais Pizas tornis, tad var skaidri teikt – šis pieņēmums ir apgāzts. Lūk, šī bāka Meksikā savā šķībumā ir pat ļoti līdzīga slavenajam tornim.

Pirmā bāka tika uzbūvēta 1905. gadā, kas gan vairāk izskatījusies pēc metāla staba ar nelielu gaismiņu augšpusē, raksta "Atlas Obscura". 1967. gadā tika uzbūvēta otrā bāka, kura bija teju deviņus metrus augsta un jau daudz izturīgāka nekā pirmā. Pēc tam to pārkrāsoja zili baltos toņus.

Taču 1967. gadā piekrastei pāri brāzās pamatīga viesuļvētra, kā rezultātā bāka sasvērās un ieguva pašreizējo izskatu. Vairākus gadu desmitus tā stāvējusi pludmales smiltīs, līdz tika nolemts, ka šķībo būvi pienācis laiks demontēt. Vietējās varas iestādes noorganizēja traktora iesaisti, lai varētu bāku dabūt no zemes, taču to nebijis iespējams izdarīt. Iemesls meklējams bākas pamatos, kā arī atrašanās vietā – smilšainajā krastā. Kad mēģinājumi bāku demontēt nevainagojās panākumiem, tika nolemts to atstāt esošajā vietā.

1968. gadā netālu tika uzbūvēta vēl viena bāka, tādējādi aizstājot "El Faro Inclinado". Jāpiebilst, ka arī šī bāka nav izsprukusi no viesuļvētru nagiem – to dabas stihija skāra 2005. gadā. Renovācijas darbi noslēdzās 2016. gadā, un tā turpina ūdens transportlīdzekļus brīdināt par koraļļu rifa tuvumu. Savukārt vizuāli šķībais tornis kļuvis par vietas atpazīstamības zīmi un turpina vilināt zinātkāros ceļotājus.