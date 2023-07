Mēli norīt un pirkstiņus aplaizīt: trīs galamērķi Eiropā gardēžiem

Siers, kas veļas no picas un līp pie pirkstiem, ap dakšu aptīti spageti krēmīgā mērcē ar sviestainiem anšova gabaliņiem, bet noslēgumā pildīti kanoli un garšīgākais espreso, ko esi dzēris. Vai siekalas jau saskrēja mutē?

Vietējā virtuve un piedalīšanās ar kulināriju saistītās aktivitātēs ir ne tikai garšīgs, bet arī labs veids, kā iepazīt sava galamērķa kultūru. Pasaulē ir vairākas valstis (piemēram, Malaizija, Japāna, Vjetnama, Argentīna, Taizeme, Dienvidāfrika, bet tas nepavisam nav viss), kurās var gūt mums neraksturīgu un "ārpus šīs pasaules" ēdiena pieredzi (vai esi redzējis "TikTok" video ar kompilācijām no Japānas? Kāpēc pat ēdiens tur izskatās futūriski?!), tomēr paskatīsimies mazliet tuvāk mums sasniedzamus galamērķus, kas ir ideāli arī dažu dienu vai nedēļas nogales izbraucienam un ir paradīze visiem, kas ēdienu izbauda kā mākslu un gatavi sapakot somas tā dēļ vien.

Roma, Itālija

Šķiet, tas nevienam vairs nebūs pārsteigums, tomēr nevar nepieminēt slavenāko galamērķi visiem, kurus interesē ēdiens – Romu. Un ne velti! Itāļu ēdiens ir romantizēts grāmatās, no kurām zināmākā ir autores Elizabetes Gilbertas romāns "Ēd, lūdzies, mīli", un šogad Itālijas galvaspilsēta tūrisma nozares uzņēmuma "Trip Advisor" "Best of the best" ("Labākais no labākajiem") sarakstā nosaukta kā labākais šī gada galamērķis gardēžiem.