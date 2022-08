Muzeji, parki un baznīcas: ekonomiskais ceļvedis pa Madridi

Madride ir pazīstama ar savu bagāto kultūras vēsturi, krāšņo naktsdzīvi un izsmalcinātajiem restorāniem. Taču tā ātri vien var pārsniegt visu ceļojumam paredzēto budžetu. Tāpēc eksperti tīmekļa vietnē "Stress Free Car Rental" ir publicējuši sešus labākos apskates objektus, kas nekaitēs taupīgo tūristu makam.

Maiju laukums (Plaza Maya)



Tas ir viens no lielākajiem laukumiem pilsētā, kura centrā atrodas Filipa III piemineklis, un uz ēkām, kuras ieskauj laukumu, joprojām saglabājušies 17. gadsimta sienu gleznojumi. Mūsdienu pilsētvidei un ritmam atbilstoši, laukumā ir daudz kafejnīcu, kurās noteikti jānobauda Madrides virtuvē iecienītā sviestmaize ar kalmāru.

Prado muzejs

Šajā nacionālajā mākslas muzejā glabājas iespaidīga mākslas kolekcija – apmēram 1500 darbi, to starpā arī Djego Velaskesa "Las Meninas". Muzeju noteikti jāapmeklē ikvienam, kurš vēlas uzzināt par Madrides bagāto vēsturi. Pa dienu par ieeju muzejā jāmaksā, bet vakarā no pulksten 18 līdz 20 tā ir par brīvu, svētdienās – no pulksten 17 līdz 19.

Renia Sofia muzejs

Muzejs atrodas Madrides centrā, un tas kļuvis populārs ar 20. gadsimta mākslas darbu izstādēm. Muzejā var apskatīt leģendāros Pablo Pikaso un Salvadora Dalī meistardarbus. Muzeju par brīvu var apmeklēt katru pirmdienu, kā arī no trešdienas līdz sestdienai no pulksten 19 līdz 21. Savukārt svētdien jau no pulksten 13.30 ieeja ir bez maksas.

Longorijas pils

Par nožēlu pils iekšpuse tūristiem nav pieejama, jo mūsdienās tā ir mūzikas komponistu un izdevēju biedrības galvenā mītne. Taču tās grandiozo arhitektūru var apbrīnot ikviens tūrists. Pils izceļas ar savu unikālo jūgendstila arhitektūru, kura atgādina līniju un detaļu eksploziju, bet vienlaikus izskatās ārkārtīgi gaumīgi.

Svētā Genesiusa baznīca (Church of Saint Genesius)

Tā ir viena no vecākajām baroka stila baznīcām Madridē, kas celta 14. gadsimtā. Kaut arī laika gaitā baznīca piedzīvojusi daudzas restaurācijas, tomēr tā joprojām saglabā savu unikālo šarmu. Mūsdienās baznīca kļuvusi par īstu kultūras mantojumu, kur atrodas satriecoši skaisti spāņu mākslas darbi. Turklāt baznīcu var apmeklēt bez maksas.

Parks "Buen Retiro"

Sākotnēji parks tika veidots kā karaliskās ģimenes dārzs, bet mūsdienās tas kļuvis par lielisku vietu, kur pavadīt laiku. To iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, kuri labprāt parkā laiski bauda saulainos Madrides laikapstākļus. "Buen Retiro" ir zaļa oāze pilsētas vidū, kur atrodas gan marmora skulptūras, gan strūklakas un dīķi, kā arī skaists stikla paviljons. Darba dienās parks ir diezgan kluss, savukārt brīvdienās tajā pulcējas daudzi atpūtnieki.