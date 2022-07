Mūzikas festivāli – jaunie ceļojumu galamērķi

Pēdējos gados arvien lielāku popularitāti iegūst dažādi mūzikas festivāli. Bieži vien tie kļūst pat par ceļojuma galamērķi vai vismaz grandiozu pasākumu, ko apmeklēt ceļojuma laikā. Kamēr Rīgu pieskandina mūzikas un kultūras festivāls "Positivus", "Tūrisma gids" apskata Eiropas lielākos festivālus, kas jau ir notikuši, bet kuru nosaukumus obligāti jāiegaumē uz nākamo gadu, kā arī tos, kuri vēl tikai priecēs savus ballīti kārojošos apmeklētājus.

"Bout du Monde Festival", Francija

Francija ir ne tikai piļu un muzeju valsts, te notiek arī krāšņi un grandiozi koncerti un festivāli. Viens no lielākajiem mūzikas festivāliem "Bout du Monde Festival" notiek augusta sākumā. Kopš savas parādīšanās 2000. gadu sākumā, festivāls ir pelnīti kļuvis par nozīmīgu mūzikas pasākumu Francijā, kuru ik gadu apmeklē aptuveni 60 000 cilvēku. Mūzikas programmā vienmēr tiek iekļauti gan jau popularitāti ieguvušie mūziķi, gan talantīgākie atklājumi. Šogad festivāls notiks no 5. līdz 7. augustam. Vairāk informācijas šeit.

"Tomorrowland", Beļģija

Kopš 2005. gada Flandrijā regulāri notiek viens no lielākajiem elektroniskās deju mūzikas festivāliem pasaulē. Šogad tas notiks pēdējās divās jūlija nedēļas nogalēs (23. – 24. jūlijā un 30. – 31. jūlijā). Uz vairākām skatuvēm uzstāsies Armin Van Buuren, Eric Prydz un Dmitri Vegas. Festivāla laikā uzmanība tiek pievērsta katrai detaļai, kas pasākumu pārvērš par īstu baudījumu elektroniskās mūzikas cienītājiem. Vairāk informācijas šeit.

"Way Out West", Zviedrija



Trīs dienu mūzikas festivāls notiek Zviedrijas pilsētā Gēteborgā, kurā piedalās mūziķi no visas pasaules. Galvenokārt tiek atskaņoti roka, hip – hopa un elektroniskā mūzikas žanri. Festivāls ir lieliska ideja īsām brīvdienām Gēteborgā, kuru laikā var apvienot pilsētas apskati un vakarā doties aizraujošā mūzikas ceļojumā. Šogad pasākums notiks no 11. līdz 13. augustam, kurā uzstāsies gan Skandināvijā populāri mūziķi. Vairāk informācijas šeit.

"Sziget Festival", Ungārija

Savulaik studentu festivāls nu ir pārtapis par iecienītu pasākumu visā Eiropā, kurš ik gadu pulcē aptuveni 550 000 apmeklētāju. Festivāls lepojas ne vien ar savu dažādo mūzikas žanru piedāvājumu, kuplo apmeklētāju skaitu, bet arī savu vēsturi – nākamajā gadā tas svinēs 30 gadu jubileju. Tradicionāli festivāls notiek augusta sākumā, arī šis gads nav izņēmums – no 10. līdz 15. augustam Donavas upes krastus pieskandinās vieni no pasaulē atpazīstamākajiem mūziķiem: Dua Lipa, Džastins Bībers, Kalvins Hariss (Calvin Harris) un grupa "Kings of Leohermitagen". Vairāk informācijas šeit.

"Glastonbury", Lielbritānija

Glastonberijas festivāls ir viens no pasaulē populārākajiem mūzikas festivāliem, kurš tiek rīkots kopš 1970. gada. Piecu dienu svinības tradicionāli notiek jūnija beigās. Festivālā uzstājas mūsdienu populārākie mūziķi, notiek deju izrādes, šovi, kā arī teātra un kabarē uzvedumi. Ik gadu festivālu apmeklē aptuveni 200 000 cilvēku, kas tiek uzskatīts par lielāko kultūras pasākumu Lielbritānijā. Šogad par festivāla zvaigznēm kļuva Billija Eiliša, Pols Makartnijs, Lorde un grupa "Pet Shop Boys". Vairāk informācijas šeit.

"AMF", Nīderlande

Amsterdamas ballīšu kultūra ir slavena visā rietumu pasaulē. Savukārt elektroniskās mūzikas festivāls "AMF" (Amsterdam Music Festival) ir lielākais deju un mūzikas pasākums visā valstī, kas notiek lielākajā Amsterdamas stadionā. Tradicionāli oktobra vidū uz festivālu pulcējas pasaules labākie dīdžeji. Šogad festivāla apmeklētājus izklaidēs dīdžeji: Armin Van Buuren, Tiesto un Martin Garrix. Vairāk informācijas šeit.

"Primavera Sound", Spānija

Šogad Spānijas lielākais festivāls svinēja 20 gadu jubileju. Šajā laika periodā tas ir kļuvis populārs ne tikai pie sevis mājās, bet arī ārzemēs. Turklāt festivāls tiek organizēts divas nedēļas nogales pēc kārtas, kuru starplaikā var atgūt spēkus nākamajai ballītei. Organizatori katru gadu rūpējas par to, lai festivāla programma būtu pēc iespējas plašāka un spētu apvienot dažāda vecuma cilvēkus ar absolūti dažādām mūzikas gaumēm. Šogad lielākās festivāla zvaigznes bija Dua Lipa, Tyler un grupa "Gorillaz". Vairāk informācijas šeit.

"Open'er Festival", Polija

Kaut arī šī gada festivāls jau ir godam aizvadīts, tomēr nevar to neiekļaut starp Eiropas lielākajiem festivāliem. Plānojot nākamā gada ceļojumu uz Poliju, noteikti ir jāatceras par Polijas lielāko mūzikas festivālu, kurš katru gadu rūpējas, lai apmeklētājus priecētu populārākie mūsdienu mākslinieki. Šogad festivālā uzstājās Dua Lipa, ASAP Rocky, kā arī grupas "Imagine Dragons", "Måneskin". Vārdu sakot, festivāls pelnīti tiek uzskatīts par vienu no grandiozākajiem visā reģionā. Vairāk informācijas šeit.