Ne tikai Londona vien: kurp doties dienas ceļojumā ārpus lielpilsētas

Ņemot vērā, ka Londonā ir ārkārtīgi daudz interesantu un apskates vērtu vietu, kādam varētu pat šķist nedaudz dīvaini – doties dienas ekskursijā ārpus daudzpusīgās pilsētas. Tomēr ne visiem Londona ir kas jauns un neiepazīts, tāpēc "Lonely Planet" apkopojis apskates vērtus galamērķus jaunu iespaidu meklētājiem.

Bāta

Par gaumi nestrīdas, taču tieši Bātu daudzi sauc par skaistāko pilsētu Lielbritānijā, raksta "Lonely Planet". Šeit spa mīļotāji var izbaudīt atpūtu senajās romiešu pirtīs un novērtēt termālos baseinos, tādējādi vietu padarot par vienu no apmeklētākajām valsts dienvidrietumos. Jāpiebilst gan, lai līdz tai nonāktu, ceļā būs jāpavada aptuveni divas ar pusi stundas no Londonas, tāpēc ieteicams ceļā doties jau agri no rīta.