Neaprakstāmas salas, ūdenskritumi un kalni – septiņi pasakaini dabas brīnumi

Līdzās priedēm aug orhidejas, palmām – bambusi, bet liānām un krāsainajām begonijām – sūnas. Visam tam pāri slejas neaprakstāmi skaists milzu ūdenskritums ar gandrīz 300 kaskādēm. Un ar to vēl nav gana – ūdeni rotā krāšņi augi, ko nekur citur neatrast. Tā izskatās par dabas brīnumu atzītais Igvasu ūdenskritums Brazīlijā. Pasaulē pavisam ir septiņi šādi brīnumi. Vai zini, kuri tie ir?

Septiņi pasaules dabas brīnumi par tādiem atzīti to skaistuma, daudzveidības, ekoloģiskās nozīmes, vēsturiskā mantojuma un ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ. Ja prāto, kur doties nākamajā ceļojumā, bet nespēj izlemt, iedvesmai iepazīsties ar šiem neaprakstāmajiem fenomeniem dabā – varbūt kāds no tiem tevi ieinteresēs tik ļoti, ka vēlēsies to apskatīt dzīvē.

Galda kalns, Dienvidāfrika

Galda kalns, kas majestātiski slejas 1085 metru augstumā virs jūras līmeņa Keiptaunā, ir fotogēniskākais objekts pilsētā un, iespējams, visraksturīgākais Dienvidāfrikas orientieris.

Iespaidīgajam kalnam ir plakana virsotne, un tas pārsteidz ar savu ziedu un augu dažādību. Tik lielu, ka te var sastapt vairāk sugu nekā visās Britu salās, lai gan Galda kalns ir mazāks nekā Londona. Konkrētāk – kalns ir mājvieta aptuveni 2200 augu un 1470 ziedu sugām, padarot to par bagātāko (un mazāko) ziedu reģionu pasaulē. Turklāt daudzas sugas (apmēram 70 procenti) aug tikai uz šī kalna.