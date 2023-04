Neatklātā Igaunija. Iespaidīgas un mazāk zināmas vietas īsam ceļojumam uz kaimiņzemi

Ūdenskritumi, kurus zina atrast tikai vietējie, muižas, kuru godība ārpus teritorijas netiek novērtēta, un vietas, kas glabā noslēpumus un vilina piedzīvojumu meklētājus... Kad šķiet, ka zinām visu, ko piedāvā Igaunija, laiks paskatīties uz mūsu kaimiņvalsti no cita skatpunkta un izpētīt mazāk zināmo un plašākai publikai neredzamo Igaunijas daļu – no dabas līdz kultūrvēsturiskiem objektiem.

Neparastas vietas, kas, iespējams, tev liks doties uz Igauniju kā maz iepazītu zemi, nevis labi zināmu kaimiņvalsti, "Tūrisma Gidam" ieteica Igaunijas Tūrisma padomes ("Estonian Tourist Board") pārstāve Ilona Kbejana.

Kirnas muiža un parks – tulpju paradīze maijā

Kirnas muižai ir neparasta vēsture, un, lai gan par to dzirdēts maz, tā pelnījusi uzmanību.

Varenā Kirnas muiža uzcelta 18. gadsimtā klajā vietā. Ja var ticēt vēstures avotiem, ēkas celtniecībai nepieciešamos kaļķakmens gabalus no lauztuvēm padeva cilvēku ķēde no rokas rokā apmēram kilometra garumā.

Lai gan mūsdienās baltā akmens muižas ēka ir zaudējusi savu kādreizējo godību, pamazām tā atkal atgūst savu spozmi – te regulāri tiek atvērtas jaunas telpas, kas pieejamas viesiem. Pašlaik muižā atrodas dabīgās ārstniecības un dziedniecības centrs, liels uzsvars tiek likts uz garīgo veselību. Muižā notiek arī dažādas lekcijas, darbnīcas, koncerti un izstādes.