Nedēļas nogale Lietuvā: ko piedāvā Šauļi

No Rīgas līdz Šauļiem ir vien 130 kilometri, tāpēc šis ir pavisam piemērots galamērķis īsai atpūtai tuvajās ārzemēs. Ko tur apskatīt un izbaudīt? "Tūrisma Gids" padomu vaicāja Šauļu tūrisma informācijas centram.

Vitrāža "Saules kauja" (mākslinieks K. Morkūns, 1986. g.). Koncertzāles "Saule" otrā stāva foajē sienas rotā Lietuvā lielākā vitrāža. Tās augstums – 3,8 metri, garums – 52,1 metri, savukārt kopējā platība – 200 kvadrātmetri. Tas ir iespaidīgs, varens darbs, kas attēlo Saules kauju un atklāj cīnītāju varonību.

Pasākums "Runway Run". Kas būs ātrāks – vējš, cilvēks vai tērauda putni? Tāpat kā katru gadu, arī šogad Šauļu militārajā lidlaukā notiks sporta entuziastu skrējiens. 6. aprīlī notiks ne tikai skrējiens pa lidmašīnu skrejceļu, bet pasākuma laikā varēs iepazīties ar Lietuvas bruņoto spēku militārajām lidmašīnām, sastapties ar pieredzējušiem pilotiem, aplūkot Lietuvas bruņoto spēku ekspozīciju, kā arī izpētīt ekipējumu un tehniku.

Cepelīnu meistarklases. Ja vēlies izmēģināt pagatavot lietuviešu tradicionālos cepelīnus, vērts iegriezties "Presto". Izglītojošās nodarbības laikā var vērot, kā arī paši izmēģināt cepelīnu gatavošanas procesu.

Foto: Šauļu TIC arhīvs

Centu istaba. Tā ierīkota Šauļu universitātes bibliotēkā. Centu istaba radās kā piemineklis Lietuvas valūtai, kad tika nolemts Lietuvā iesviest eiro. Cilvēki no visas Lietuvas brauca atdot savus centus, bet tie, kuriem tādas iespējas nebija, centus sūtīja pa pastu. Tā cilvēku ziedotās monētas sagūla uz vienas auditorijas sienām un griestiem Šauļu universitātes bibliotēkā. Oficiāli Centu istaba tika atklāta 2015. gada 16. februārī. Centu istabas ierīkošanai izmantotas 157 130 monētas.

Grafiti. Grafiti var greznot pilsētu, ja ar to nodarbojas profesionāļi, uzskata Šauļu tūrisma informācijas centra darbinieki. Tūrisma maršruts "Saules nolaupīšana" pilsētā atklāj daudz krāsainu pēdu.

Foto: Šauļu TIC arhīvs

Talkšas ekoloģiskā taka. Takas garums ir aptuveni pieci kilometru, un to veido 19 pieturpunkti. Tajos izvietoti stendi ar informatīvo materiālu par Talkšas ezera krastmalu augu valsti, dzīvniekiem, ainavas daudzveidību un šīs vietas vēsturi.

Fotogrāfijas muzejs. Ja tevi kāds aicinātu fotografēt bez fotokameras, ko tu padomātu? Fotogrāfijas muzeja darbinieki aicina pārliecināties, ka tas ir pavisam reāli, neparedzami un interesanti! Nodarbības laikā tumšā laboratorijā, kas apgaismota ar sarkanu gaismu, tiks veidotas fotogrammas. Fotogramma ir viena no senākajām un vienkāršākajām fotografikas formām. Tas ir priekšmeta ēnas attēls uz jutīga fotopapīra, iegūts bez fotokameras. Radošais darbs sāksies no brīža, kad no daudziem laboratorijā esošiem priekšmetiem tiks saliktas savas kompozīcijas uz papīra, kas jutīgs pret gaismu. Kad būsi pilnīgi drošs par kompozīciju, tavs darbs tiks apgaismots ar novirzītu gaismu un attīstīts ar speciālām ķīmiskām vielām. Tā arī radīsies attēls bez fotokameras! Reģistrācija un plašāka informācija: foto@ausrosmuziejus.lt, +370 41 52 43 93.



