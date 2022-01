Neparasta ekskursija pasaules lielākajā ledus tunelī Islandē

Pasaule ir pilna ar iespaidīgiem inženierijas varoņdarbiem. Arheoloģiskas būves, debesskrāpji, kas sacenšas par augstākā statusu un tilti, kas stiepjas aizvien tālāk. Ar tehnoloģiskiem palīglīdzekļiem cilvēks var paveikt ļoti daudz, viens no šādiem vienreizējiem piemēriem atrodas uz Islandes otrā lielākā ledāja “Langjökull”, kur radīts ledus tunelis “Into the Glacier”, lai apmeklētāji visu gadu droši varētu vērot skaistos dabas brīnumus.

"Into the Glacier" piedāvā ekskursijas otrajā lielākajā Islandes ledāja "Langjökull" iekšienē. Ekskursijas pieejamas no dažām stundām līdz pat dienas ekskursijai 11 stundu garumā, tās norisinās pieredzējušu gidu pavadībā, lai rūpētos par drošību un sniegtus papildus zināšanas par ledājiem.

"Langjökull" ledājs atrodas Islandes rietumos, divu stundu attālumā no galvaspilsētas. Ekskursijas organizētas ar nokļūšanu līdz ledājam, kur gids ar astoņriteņu kravas automašīnu apmeklētājus nogādā līdz ledus tunelim un tālāk aicina pievienoties dziļāk ledājā.

Ekskursijas laikā apmeklētāji tiek iepazīstināti ar ledāja kārtām, kas veidojušās gadsimtiem ilgi. Redzams gan ziemas periods, gan vasaras un laiks, kad izvirdis vulkāns. Tunelis ir izdekorēts ar gaismas efektiem, redzami nelieli eksponāti, atpūtas zona un kapela tuneļa galā, kurā norisinājušās vairākas laulību ceremonijas.

Tā kā Islande ir diezgan dārga zeme, tad arī ekskursija nebūs lēts prieks. Cena svārstās aptuveni 200 eiro un dārgāk, atkarībā no izvēlētajām aktivitātēm. Cenā ietilpst aizvešana līdz "Langjökull" ledājam un atpakaļ, angliski runājošs gids, dzelzs spīles vai smailes apaviem, taču par atsevišķu samaksu tiek piedāvāti sniega tērpi un apavi, kā arī dienas ekskursijās piedāvā pusdienas.

Dodoties šādā piedzīvojumā, svarīgi nodrošināties ar ūdens necaurlaidīgiem apaviem, zeķēm un termoveļu – kārtīgu ziemas apģērbu. Lai bloķētu spožo saules gaismu no acīm, noderīgas būs saulesbrilles, taču viens no galvenajiem piederumiem ir foto kamera, lai iemūžinātu šo vienreizējo pieredzi.

"Langjökull" neparastais ledus tunelis tika plānota vairāk nekā četrus gadus. Tā bija Baldvina Einarsona (Baldvin Einarsson) un Halgrimura Orna Arngrimsona (Hallgrimur Örn Arngrimsson) ideja par cilvēka radītu ledus alu. Islandes ledāju apmeklējums nav nekas neparasts. Daudzi tūrisma uzņēmumi Islanē vada ekskursiju grupas uz valsts ledaino ainavu. Dodas aizraujošos braucienos ar sniega motocikliem vai pārgājienos, lai novērtētu tās neticamo dabas skaistumu. Ievest apmeklētājus ledājā visu gadu iepriekš nebija iespējams, jo siltāks laiks radīja pārāk lielu ledus sabrukšanas risku. Lai visu vasaru varētu redzēt zilo ledu un iespaidīgās plaisas, bija nepieciešams inženiertehnisks risinājums.

Veidot šādu projektu bija traka ideja, jo laikapstākļi nav piemēroti celtniecībai, pats ledājs nepārtraukti kustās – kaut arī gliemeža tempā. Tas netraucēja komandai sasniegt savu mērķi, apvienojot spēkus ar inženierzinātņu speciālistiem. Rezultāts bija pūļu vērts, jo tika izveidots lielākais ledus tunelis pasaulē. Tuneļa izmēri ir iespaidīgi, kopumā 2000 kvadrātmetru. Pats "Langjökull" ledājs ir 50 kilometru garš, tā biezajās vietās dziļums sasniedz 580 metrus.

Raksta tapšanā izmantotie informācijas avoti: "Into the Glacier" un "Nordic Visitor".

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.