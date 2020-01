Neparasts tūrisma objekts Portugālē: trusis, kas veidots no atkritumiem

"Half Rabitt" jeb "Pustrusis" – tā sauc objektu, kas izveidots uz vienas no "Vila Nova de Gaia" ēku sienām Porto, Portugālē. No attāluma varētu šķist, ka tas ir iespaidīgs ielu zīmējums, taču patiesībā neparastais objekts ir speciāli veidots no pārstrādātiem un apkārtnē atrastiem atkritumiem, raksta "Atlas Obscura".

Izmestajiem gružiem un nevajadzīgajām mantām otro dzīvi piešķīra portugāļu mākslinieks Bordallo II, kurš arī iepriekš no atkritumiem veidojis objektus dzīvnieku līdzībā. Lai gan veidojums pats par sevi ir patiesi interesants, tā galvenais mērķis ir vērst uzmanību gan uz cilvēku izšķērdību un nepārdomātajām rīcībām, gan arī vidi un ilgtspējību kopumā.

Objekts truša veidolā izveidots tā, lai izskatītos – tas salocīts tieši uz pusēm. Kamēr atkritumi vienā pusē rotājas visās varavīksnes krāsās, otrā pusē izmestie priekšmeti un ierīces atstātās neskartas, īpaši uzsverot to oriģinālās krāsās. Tieši šī iemesla dēļ mākslinieks devis objektam nosaukumu "Half Rabbit".



Lai izveidotu lielizmēra truša figūru – acis, ausis un arī ūsas –, izmantoti tādi materiāli kā metāla atgriezumi, vecas ceļa zīmes un plastmasas trauki.



Neparastā objekta apskati iespējams iekļaut Portugāles pilsētas Porto apmeklējuma laikā, šķērsojot Douro upi. Ko vēl interesantu redzēt valsts ziemeļu pilsētā, kas iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, uzzini šeit.