Neparastu 'Airbnb' naktsmītņu meklējumos: milzu 'kartupelis' Amerikā

Ja vēlies nakšņot visai neparastā vietā, tad tev noteikti jāuzmeklē "Big Idaho Potato Hotel" jeb milzu kartupelis, kas nupat saviļņojis ļaudis visā pasaulē.

Vispirms nepieciešams izkristalizēt būtiskāko – sešas tonnas smagā konstrukcija nav veidota no tupeņiem, bet gan no betona, metāla un ģipša, skaidrots "This is Insider". Šī nelielā brīvdienu mājiņa meklējama Aidaho štatā, ASV.



Neraugoties uz to, ka naktsmītnes ir visai neparastas no ārpuses, interjers iekārtots pēc labākajām tradīcijām un modes tendencēm. Iekšpusi rotā baltas sienas, kā arī atrodama gan ērta gulta, gan arī neliels atpūtas stūrītis maigi rozā toņos. Tāpat padomāts par praktisko – šajā divvietīgajā numuriņā atrodamas arī labierīcības, kamīns siltumam, kā arī neliela virtuvīte.