Neticami skaistas vietas kā no pastkartēm, kurp doties jau nākamajā atvaļinājumā

Uz Zemes ir daudz skaistu vietu, bet dažu neparastā burvība ir tik krāšņa, ka grūti noticēt, ka šādas vietas tiešām eksistē. Ja vēl neesi izlēmis, kurp šogad doties atvaļinājumā, piedāvājam ieskatu vietās, kur ik uz stūra redzamas ainavas kā no pastkartēm. Iespējams, kāda no tām noderēs arī iedvesmai, plānojot ceļojumu.

Namībijas ainava kā uz Marsa

"Dead Vlei" jeb Nāves ielejas smilšu kāpas un māla klajumi atrodas Namībijā. Vietā, kas ir viena no karstākajām uz Zemes. Tomēr, tā kā šī ainava ir tik neparasta, tūristi to apmeklē visai daudz, un šī ir fotografētākā vieta valstī.

Visiespaidīgākā aina te paveras saullēktā un saulrietā, kad šķiet, ka atrodaties uz Mēness vai Marsa, ne zaļās un auglīgās Zemes. Jāpiebilst, ka šajā tuksnesī Namībijā patiešām ir vieta, ko dēvē par "Moonscpe" jeb Mēness ainavu – tie ir kalni.

Lai redzētu šo iespaidīgo skatu, parks apmeklētājiem tiek atvērts jau pulksten 4.30 no rīta, un skats tiešām ir tā vērts, lai piespiestu rīta agrumā sevi izrausties no siltās gultas. Tuksnesī var doties gan ar džipu, gan zirgu, gan velosipēdu. Dažus no transportlīdzekļiem piedāvā iznomāt vietējās tūrisma kompānijas. Šajā apkaimē pieejamas arī daudzas tūrisma mītnes, kā arī tiek piedāvātas visdažādākās ekskursijas, jo tuksnesis ir valsts galvenais apskates objekts.

Foto: Vida Press

Interesanti, ka līdzenumā redzamie koki nokaltuši pirms daudziem gadsimtiem, jo tad kāpas aizšķērsojušas un izmainījušas upes gultni, tādēļ visi augi iznīkuši. Ironiski, ka tieši smilšu kāpas, kas kādreiz bijušas pie vainas koku bojāejā, tagad tos aizsargā no vējiem un nolaušanas.

