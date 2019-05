Nezināmā Roda: fašistu būvēts paraugciems Grieķijas salā

Rodas sala ir viens no skaistākajiem ceļojumu galamērķiem, kas var lepoties gan ar brīnišķīgiem dabas skatiem un kolorītiem iedzīvotājiem, gan interesantu un dramatisku vēsturi – sala piederējusi gan itāliešiem, gan turkiem, gan grieķiem, turklāt Otrā pasaules kara laikā te norisinājusies dramatiska cīņa, par varu sacenšoties pasaules lielvarām.

Kampokiaro ir 1935. gadā būvēts Itālijas fašistu režīma paraugciems – tajā tolaik mita zemnieki, kas ieceļotāja no Ziemeļitālijas, precīzāk no Trentino austrumdaļas. Šeit uzcelta gan skola un slimnīca, gan pašvaldības ēka, Romas katoļu baznīca, veikali un citas nelielai pilsētiņai piederīgas celtnes. Liela nozīme ciema uzplaukumā bija arī Otrajam pasaules karam un vācu okupācijai – visvairāk iedzīvotāju te bijis laikā no 1940. līdz 1943. gadam, bet daži uzturējušies te līdz pat 1947. gadam, kad Roda nonāca Grieķijas pakļautībā un itāļi tika izraidīti. Tomēr savu itālisko nosaukumu ciems saglabāja. Tas gan kartēs atrodams arī pēc grieķiskā nosaukuma "Eleousa".

Pēc pamešanas vēsturiskā ciema daļa netika ne nojaukta, ne no jauna apdzīvota vai ēkas izmantotas citiem nolūkiem. Tā nu iespaidīgie nami stāv tukši, un tos skāris vien laika zobs un tūristu pirksti. Jāpiebilst gan, ka šejienes slimnīca tikusi izmantota līdz pat 70. gadiem, lai ārstētu tuberkolozes slimniekus, bet baznīca darbojas arī mūsdienās kā grieķu pareizticīgo dievnams.

Daļa no ciema mūsdienās ir īsta spoku pilsēta ar interesantām, pamestām celtnēm, kurās iespējams ieiet vai ielūkoties, bet to visu ieskauj skaists parks.

Ceļotāju forumos šo sauc par fascinējošu un apskates vērtu vietu, iesakot apskatīt arī netālu esošo Itālijas diktatora Benito Muslīni villu (Profitis Ilias kalnā).



Latviešu ceļotājs un viens no bloga "Celojumupiezimes.lv" autoriem Mārcis Kalniņš atklāj, ka Kampokario ciems salā bijis pārsteidzošākais un interesantākais objekts. Lūk, neliels ieskats viņa redzētajā.

