No Aļaskas līdz Alūksnei – vēsturiski dzelzceļa maršruti, kas aktuāli arī tagad

Nopirkt vilciena biļeti ir kļuvis tik elementāri, ka tam vairs nepievēršam lielu vērību. Ja vien tā nav īpaša biļete, kas aizvedīs neticamā piedzīvojumā pa vēsturiskajiem dzelzceļa maršrutiem. Lepni izbraukt pa gadsimtiem vecām dzelzceļa sliedēm, turklāt ar tvaika vilcienu, kura interjers pa taisno aizrauj uz Viktorijas laikmetu, – kas var būt labāks par šo? Protams, katram sava gaume un vēlmes, taču pretoties seno laiku šarmam ir tik grūti.



Dzelzceļa infrastruktūra nemitīgi attīstās, paverot arvien plašākas ceļošanas un preču pārvadāšanas iespējas. Savukārt dzelzceļa attīstības pirmsākumos tam bija izšķiroša loma ekonomikas, transporta un kultūras uzplaukumā, kā arī cilvēku migrācijas iespēju ziņā. Taču, pirms vilcieni kļuva tādi, kā mēs tos pazīstam šobrīd, pat pirms gausajām tvaika dzinēja lokomotīvēm, kuras kļuva par industriālās revolūcijas simbolu, ir jāatskatās krietni tālākā vēsturē, lai sadzītu pēdas pirmajiem dzelzceļiem pasaulē.

Sākums meklējams pirms mūsu ēras



Patiesībā pirmie dzelzceļi bija būvēti no akmens un koka un to galvenā funkcija bija pārvadāt preces, īpaši liela loma tiem bija ogļraktuvēs, raksta Zinātnes un rūpniecības muzejs. Tikai attīstoties dzelzceļa infrastruktūrai, vilcieni kļuva par nozīmīgu cilvēku pārvietošanās līdzekli. Tā par senāko dzelzceļu tiek uzskatīts no oša būvētais "Post Track", kas atrodas Lielbritānijā Brū upes ielejā netālu no Somersetas. Tiek lēsts, ka dzelzceļš tika uzbūvēts ap 3838. gadu pirms mūsu ēras un veda uz svētvietām, vēsta Severnas pētniecības komiteja. Taču, tā kā laika gaitā koka dēļi tika bieži mainīti, precīzu būvniecības gadskaitli noteikt ir ļoti grūti.

Savukārt mūsdienām līdzīgus dzelzceļus sāka būvēt 16. gadsimtā Vācijā un Anglijā, raksta Aiovas štata Zinātnes un tehnoloģiju universitāte. Dzelzceļi Vācijā bija sastopami jau 1550. gadā – koka sliežu ceļi, dēvēti par "vagonu ceļiem", uzskatāmi par mūsdienu dzelzceļa transporta aizsākumu. Taču, pirms parādījās modernas tvaika lokomotīves, tika izmantoti koka vagoni, kurus vilka dzīvnieki (parasti zirgi vai vērši).

Tikai 1807. gadā tika atklāts pirmais dzelzceļš, pa kuru tika pārvadāti pasažieri, vēsta "FreightWaves". Tas bija dzelzceļš Ostermutā, kur zirgu pajūgi tika vilkti pa tramvaja līnijām. Līdzīgas līnijas 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pirmajā pusē bija arī citās pilsētās. Pēcāk sākās strauja dzelzceļa infrastruktūras attīstītība, ko lepni dēvē par "dzelzceļa zelta laikmetu". Tas gan ilga tikai no 1880. līdz 1920. gadiem, kad pasauli pārņēma lidmašīnu un automobiļu bums. Taču daži dzelzceļi ir saglabājušies līdz pat mūsdienām un piedāvā aizraujošus izbraucienus pa vēsturiskajiem maršrutiem.

Tanfīldas dzelzceļš, Daremas grāfiste



Kā jau ierasts, par titulu "senākais" un "labākais" notiek sīvas cīņas. Arī dzelzceļi nav izņēmums. Kamēr Lielbritānijas Zinātnes un rūpniecības muzejs droši apgalvo, ka 1830. gadā atvērtais dzelzceļš starp Liverpūli un Mančestru bija pasaulē pirmais starppilsētu pasažieru dzelzceļa maršruts, tikmēr Tanfīldas dzelzceļš Daremas grāfistē sevi uzskata par vienu no senākajiem dzelzceļiem, pa kuru vilcieni kursē arī šodien.