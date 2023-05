No dziļākā kanjona līdz ekskluzīvākajam ciemam – desmit apskates vietas Melnkalnē

Nelielo Balkānu valsti Melnkalni katru gadu atklāj un iemīl arvien vairāk ceļotāju no visas pasaules. Plašās pludmales, zaļojošie kalni un vēsturiskās pilsētas, baudot maigo Vidusjūras klimatu, garantē neaizmirstamus atvaļinājuma iespaidus. Šī ir viena no tām valstīm, kur cenas patīkami pārsteidz un dabas skati ir elpu aizraujoši. Baltijas valstīs lielākais ceļojumu organizators "Novatours" atklāj top 10 vietas, kuras jāapmeklē ikvienam ceļotājam, viesojoties Melnkalnē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Budva – pilsēta, kas ideāli piemērota saulainām brīvdienām



Budva, kas atrodas Melnkalnes piekrastes centrālajā daļā, ir viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem Melnkalnē un Vidusjūras reģionā. Pilsēta lepojas ar gleznainu vecpilsētu, plašām pludmalēm un aktīvu naktsdzīvi. Tie, kas lūkojas pēc nedaudz klusākas atpūtas, bet vienlaikus vēlas palikt arī tuvu aktīvajai dzīvei, dodas uz netālo Bečiči pilsētiņu, kur var baudīt mierpilnāku atpūstu smilšainās pludmalēs.



Sveti Stefana – Melnkalnes ekskluzīvākais ciems



Apmēram astoņu kilometru attālumā no Budvas atrodas Sveti Stefana. Ciems atrodas uz akmeņainas salas, kuru ar cietzemi savieno šaurs ceļš. No 15. gadsimta ciemā dzīvoja zvejnieku kopiena, bet 20. gadsimta 50. gados tā tika pārveidota par luksusa pilsētas viesnīcu, kuras viesu vidū bija pasaulē lielākās slavenības. Šobrīd ciematā ļauts iekļūt tikai viesnīcas viesiem, bet citi ceļotāji var baudīt smilšu pludmales abās savienojošā ceļa pusēs.

Foto: Shutterstock

Lovčeno kalns – viens no ievērojamākajiem dabas objektiem



Vienu no Melnkalnes spilgtākajiem dabas izcilniekiem – Lovčeno kalnu – vainago divas milzīgas granīta virsotnes. Šis kalns ir daļa no Lovcenas nacionālā parka, un tas iedvesmojis Melnkalnes nosaukumu un ir nacionālā lepnuma simbols. Uzkāpjot Lovčena kalna virsotnē, paveras panorāmas skats uz nocietināto Kotoras pilsētu, apkārtējiem pakalniem un Kotoras līci.

Foto: Shutterstock

Kalnu apvidus Melnkalnē – Durmitora nacionālais parks



Durmitora nacionālais parks, kas atrodas ap kalnu ciematu Žabljaku, ir paradīze dabas un aktīvās atpūtas cienītājiem. Parks ietver Durmitora kalnu masīvu, 18 ledāju ezerus un Taras upi, kas tek cauri otrai pasaules dziļākajai aizai. Slēpošana un braukšana ar snovbordu šeit ir galvenās aktivitātes ziemā, savukārt siltajos mēnešos ceļotājus piesaista braukšana ar plostu, pārgājieni un skaistas ainavas. Parka faunā ir 163 putnu sugas, zīdītāji un lielākā tauriņu dažādība Eiropā. Daudzus pārsteigs parka slavenākais ezers, kuram raksturīgs tumšs ūdens un tāpēc tas ir saukts par "melno".

Taras kanjons – drosmīgiem piedzīvojumu meklētājiem



Durmitora nacionālais parks slēpj arī iespaidīgu kanjonu. Tas ir viens no dziļākajiem kanjoniem pasaulē, tā dziļums sasniedz 1300 metrus. Tas arī nosaka Melnkalnes robežu ar Serbiju un Bosniju un Hercegovinu. Kanjons ir paradīze aktīvas atpūtas piedzīvojumiem. Tiem, kas vēlas uzņemt skaistāko selfiju, vērts uzkāpt Čurevacas kalnā.

Foto: Shutterstock

Kotora – viena no skaistākajām vietām Melnkalnē

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma



Nocietinātā kalnu pilsēta Kotora ir viena no vislabāk saglabātajām viduslaiku pilsētām Adrijas jūras piekrastē. Šobrīd tur dzīvo vien aptuveni 5000 iedzīvotāju. Tā atrodas Kotoras grīvā, nelielā klinšu ieskautā līcī, kas atgādina fjordu. Lai gan arhitektūra atspoguļo dažādās reģionā valdījušās impērijas, tā vislabāk pazīstama ar venēciešu stila vecpilsētu, kurā atrodas Svētā Trifona katedrāle, un Kotoras kalna cietoksni. Tie, kas tajā uzkāpj, tiek apbalvoti ar elpu aizraujošiem skatiem uz pilsētu un līci.

Foto: Shutterstock





Melnkalnes Monako – Tivata



Ļoti tuvu Kotoras pilsētai var baudīt par Melnkalnes Monako dēvēto Tivatu. Tā ir slavena ar savu jahtu piestātni, ko sauc par "Porto Montenegro". Luksusa jahtas, veikali un restorāni garantē izcilu pieredzi. Tā ir viena no jaunākajām Melnkalnes pilsētām. Tās piekrastes promenāde ir ideāla vieta romantiskām pastaigām un lai sauļotos.

Foto: Shutterstock





Melnkalnes Venēcija – Perasta



Perasta, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no Kotoras, ir maza pilsēta, kas slavena ar savām akmens villām un vēsturiskajām baznīcām. Venēcijas valdīšanas laikā, no 1420. līdz 1797. gadam, Perasta bija savas slavas virsotnē. No vienkārša zvejnieku ciemata tā kļuva par daudzsološu pilsētu, kurā dzīvoja karavīri, Venēcijas flotes kapteiņi un tirgotāji. Līdz pat šai dienai ceļotāji pilsētā joprojām var apbrīnot Venēcijas arhitektūru. Turklāt piekrastē vērts apmeklēt Svētā Nikolasa baznīcu, no kuras zvanu torņa paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un līci. Piekrastes pilsēta Perasta, tāpat kā viss Kotoras līcis, iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, padarot to par vienu no svarīgākajiem tūrisma objektiem Melnkalnē.

Foto: Shutterstock





Senā jūras osta – Ulciņa



Melnkalnes dienvidu pusē, netālu no Albānijas robežas, atrodama Ulciņa – sena jūras osta, kas kādreiz bija zināma kā Adrijas jūras pirātu galvaspilsēta. Tā ir neliela piekrastes pilsētiņa ar vairāk nekā 2000 gadu senu vēsturi. Mūsdienās pilsēta slavena ar savām pludmalēm un pastaigu promenādi, kur var ieturēt gardu maltīti vai iedzert kafiju ar brīnišķīgu skatu.

Foto: Shutterstock





Melnkalnes galvaspilsēta Podgorica



Podgorica ir Melnkalnes galvaspilsēta kopš 2006. gada, kad valsts kļuva neatkarīga. Lai gan no pirmā acu uzmetiena var šķist, ka tā ir jauna pilsēta, pilna ar modernām ēkām un iepirkšanās centriem, patiesībā tai ir gadsimtiem ilga vēsture, ko var redzēt Osmaņu kvartālā. Turklāt netālu no Melnkalnes galvaspilsētas atrodas Ostrogas klosteris, kas uzcelts uz klints. Šis 17. gadsimta pareizticīgo klosteris ir viens no nozīmīgākajiem reliģiskajiem tempļiem un svētceļojumu centriem valstī.



Foto: Shutterstock





Kā norāda tūroperatora "Novatours" pārdošanas vadītāja Liāna Pudule Indāne, Melnkalne atrodas stratēģiski ļoti izdevīgā vietā, tāpēc ceļotāji var apmeklēt arī kaimiņvalstis Horvātiju un Albāniju. Turklāt šajā mazajā valstī atrodas dziļākais kanjons Eiropā, plašas pludmales, vīna dārzi un iespaidīgas vecpilsētas, tāpēc pat prasīgākie ceļotāji noteikti iemīlēs šo valsti. Viņa norāda, ka interesi par šo valsti nosaka ne tikai iespaidīgā Melnkalnes ainava, lieliskais klimats, bet arī izdevīgās cenas.

Pēc Pudules Indānes teiktā, Melnkalnē var izvēlēties no plaša viesnīcu klāsta – sākot no vienkāršiem apartamentiem līdz greznām pieczvaigžņu viesnīcām ar brokastīm un vakariņām vai "viss iekļauts" ēdināšanu, turklāt kūrortu piedāvājums aptver visu Melnkalni. "Šajā valstī ļoti populāras ir mājīgas "boutique" tipa viesnīcas, kuras labprāt izvēlas pāri un tie, kas ceļoto vienatnē. Savukārt ģimenēm piedāvājumā ir lielākas viesnīcas ar ūdens slidkalniņiem, mini klubus, rotaļu laukumus, ģimenes istabām un apartamentiem ar virtuvēm."