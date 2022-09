No Harija Potera līdz Dauntonas abatijai – vietas Lielbritānijā no leģendārām filmām

Lielbritānijas vēsturiskie ciematiņi, pilis un muižas ir ne vien kultūras mantojums, bet arī apbrīnas vērti objekti, kuros mūsdienās atrodas muzeji un pat filmēšanas laukumi. Jā, tieši tā! Daudzi režisori ir iecienījuši Lielbritānijas dabas ainavas un arhitektūru, tādēļ izvēlas šeit filmēt savu nākamo seriālu vai filmu. Apkopojam interesantākās vietas no filmām, kuras var apmeklēt arī tūristi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Glenfinnana viadukts

Kaut arī viadukts it nemaz nav pils, taču tas ir kļuvis populārs – pa šo dzelzceļu uz Cūkkārpu devās Harijs Poters. Reālajā mūsdienu pasaulē viadukts atrodas Invernesas grāfistē. Ir divas iespējas to apskatīt: dodoties pastaigā pa kalniem, kas ieskauj Glenfinnanu vai arī braucot ar vilcienu no Fortviljamas līdz Mallaigai. Šāds ceļojums var kļūt par neaizmirstamu piedzīvojumu, kas ļaus uz dažām stundām iejusties burvju pasaulē.

Haiklēra pils (Highclere Castle)

Protams, lielākā daļa šo pili iepazina līdz ar "Dauntonas abatiju", taču filmu režisori to bija iecienījuši jau kādu laiku pirms tam. Pils agrāk bija Karnarvonas grāfu mājvieta, kuri šeit dzīvojuši jau kopš 17. gadsimta beigām. Popularitāti iemantojušās pils arhitekts bija Čārlzs Berijs, bet parka dizainers – Kapabilitijs Brauns.

Foto: Shutterstock

Roušama māja

Tā ir 17. gadsimtā būvēta gotikas stila ēka Oksfordšīrā, kas savulaik piederēja seram Robertam Dormeram. Pils popularitāti ieguva 2021. gadā, kad tajā tika filmēts seriāls "Mīlestības meklējumi". Kaut arī māja nav atvērta tūristiem, tomēr tās parku, ko 18. gadsimtā ir veidojis Viljams Kents, var apskatīt ikviens interesents.

Hevorta Jorkšīrā

Ir divi iemesli kādēļ jāapmeklē Hevorta – šeit ir uzaugušas slavenās rakstnieces, māsas Šarlote un Emīlija Brontē, kā arī 1970. gadā šeit tika uzņemta filma "Dzelzceļa bērni". Ciemats joprojām saglabā savu vēsturisko izskatu un atmosfēru.

Foto: Shutterstock

Painšilas parks (Painshill Park)

Painšilas parkā tika filmētas vairākas "Netflix" seriāla "Bridžertona" epizodes. Šobrīd ir iespēja apskatīt visu parka teritoriju. Arī to daļu, kur tika filmētas pikniku un romantisko pastaigu ainas. Parka ainava ir veidota klasiskā 18. gadsimta stilā – ar kanāliem un elegantiem tiltiņiem pāri tiem.

Foto: Shutterstock

Šeregeša (Shere)

Fotogēniskais un romantiskais Šēregešas ciemats ir redzams vairākās leģendārās filmās: "Bridžita Džounsa. Saprāta Robeža", "Brīvdienas" un "Kāzu datums." Ciematiņš ir perfekta vieta, kur doties ekskursijā – šeit ir daudz skaistu ieliņu un veikaliņu (arī leģendārais "The Dabbling Duck"), kā arī daudz citas pastaigām piemērotas vietas.

Foto: Shutterstock

Kenvudas māja Londonā

Hjū Grāntam nebija ilgi jāuztraucas par šķiršanos no Džūlijas Robertsas atveidotās varones filmā "Notinghila", jo nākamajā ainā viņi jau atkal bija kopā Kenvudas mājā. Šī krāšņā savrupmāja atrodas Hempstedas Hītas ziemeļu daļā, bet tās elegantā baltā fasāde ir vērsta uz dienvidiem. Lepno namu ieskauj dārzs, bet iekšā ir iekārtota iespaidīga mākslas kolekcija un kafejnīca.

Foto: Shutterstock

Vardas pils (Ward)

Vēl viena skaista vieta, kas atpazīstama kļuva pēc "Troņu spēlēm." Pils teritorijā atrodas arī unikāla ēka, kuru ir iespēja apmeklēt, ja ir vēlme gūt īstu "Troņu spēļu" pieredzi, pavadot dienu Stārku ģimenes locekļu lomā.

Foto: Shutterstock

Botallakas raktuves Kornvolā

2015. gadā, pēc "Poldarka" pirmizrādes, visi bija sajūsmā par brīnišķīgajām Kornvolas dabas ainavām. Kornvolas piekraste šajā seriālā kļuva par atsevišķu stāsta varoni, kamēr Ross Poldarks centās atjaunot savas ģimenes raktuves un glābt savu reputāciju. Pamestās ēkas šobrīd ir kļuvušas par simbolu 19. gadsimtā izputējušajam kalnrūpniecības reģionam.

Foto: Shutterstock

Laima parks (Lyme park)

1995. gada "BBC" versijā "Lepnums un aizspriedumi" šī itāļu stila māja kļuva par Dārsija kunga īpašumu – Pemberliju. Līdz ar to Laima parks kļuva par vietu, ko apbrīnoja daudzi Džeinas Ostinas romānu fani.

Foto: Shutterstock

Izmantotie informācijas avoti: House and Garden