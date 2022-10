No iespaidīgiem dabas parkiem līdz skaistām pludmalēm: ko apmeklēt Maurīcijā

Laikapstākļiem kļūstot vēsākiem, arvien vairāk lūkojamies pēc ceļojumiem uz saules lutinātiem galamērķiem. Kārē pēc vasarīga siltuma ceļotāji gatavi šķērsot kontinentus un okeānus, labprāt plānojot atpūtu arī eksotiskās zemēs. Viens no tiem ir Indijas okeāna sala Maurīcija, tāpēc tūroperators "Novatours" dalās ieteikumos, ko tur vērts apskatīt un izbaudīt.

Sala atrodas apmēram 2400 kilometru attālumā no Āfrikas dienvidaustrumu krasta. Tā ir 45 kilometrus plata un 65 kilometrus gara. Savukārt tās piekraste stiepjas 330 kilometru garumā un piekrastes līniju veido skaistas pludmales, kas ir slavenas ar melnas lavas un baltu smilšu kontrastiem. Lai arī Maurīcija ir viena no mazākajām Āfrikas valstīm, tā ir īsta paradīze ceļotājiem – ar bagātīgu viesnīcu klāstu, augstvērtīgu servisu, patīkamu klimatu, iespaidīgām dabas ainavām, skaistām pludmalēm, bagātīgu zemūdens pasauli. Maurīcijā ir tikai divi gadalaiki – vasara, kas var būt tveicīgi karsta, un ziema, kas tiek dēvēta arī par lietus sezonu. Labākais laiks Maurīcijas apmeklējumam ir no aprīļa līdz jūnijam vai no septembra līdz decembrim, jo tad nav pārlieku karsts un nav manāms arī lietus.

Sera Sivusagura Ramgulāma Botāniskais dārzs



Sera Sivusagura Ramgulāma Botāniskais dārzs, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Maurīcijas galvaspilsētas Port Luī ir unikāla vieta. Tā vēsture sākas 18. gadsimtā, kad tur sāka audzēt eksotiskas garšvielas. Šodien Maurīcijas Botāniskais dārzs priecē apmeklētājus ar iespaidīgiem eksponātiem – milzīgām palmām, krustnagliņu kokiem, smaržīgiem muskatriekstiem, liliju lapām, vardēm un ezeriem, kuros dzīvo zivis un bruņurupuči. Dabas mīļotājiem šī noteikti būs vieta, kur izbaudīt gaisotni un varbūt ieraudzīt kaut ko iepriekš neredzētu.

"Casela" piedzīvojumu parks



Parks būs piedzīvojums veselai dienai. Tajā iespējams apskatīt vairāk nekā 1500 putnu sugas, lauvas, tīģerus, zebras, strausus, žirafes un daudzas citas Āfrikas dzīvnieku sugas. Parks viesus pulcē jau kopš 1979. gada un nemitīgi papildina savu mājinieku loku.

Cukura muzejs



Maurīcijas salas vēsture ir nešķirama no cukurniedru audzēšanas, tāpēc noteikti vērts apmeklēt Cukura muzeju. Tajā ir īsta cukurfabrika, kurā var iepazīt cukurniedru pārstrādes procesu un uzzināt, cik daudz dažādu cukura veidu ir pasaulē, kā arī nogaršot vietējo rumu, ar ko Maurīcijas iedzīvotāji tik ļoti lepojas. Oficiāli šī cukurfabrika tika slēgta 1999. gadā, bet kopš tā laika to apmeklē tūristi, kuri vēlas uzzināt vairāk par salas vēsturi.

UNESCO Pasaules dabas mantojums



Maurīcijā ir divas UNESCO Pasaules mantojuma vietas, un abas noteikti vērts redzēt.

"Aapravasi Ghat" saglabājies kopš 19. gadsimta. 1834. gadā Lielbritānijas valdība Maurīcijas salā izveidoja "lielā eksperimenta" vietu – nometni migrējošam darbaspēkam. No 1834. līdz 1920. gadam šeit ieradās gandrīz pusmiljons strādnieku, lai strādātu Maurīcijas cukura plantācijās vai tiktu pārcelti uz Reinjonas salu Austrālijā, Āfrikas dienvidiem un austrumiem vai Karību jūras reģionu.



Mornes kultūrainava ir Le Morne kalnu masīvs, ko no 18. līdz 19. gadsimta sākumam izmantoja bēguļojošie vergi. Teju nepieejamās un mežu ieskautās klintīs, kā arī to virsotnēs izbēgušie vergi veidoja apmešanās vietas. Teritorija aizņem vairāk nekā 12 hektāru lielu platību. Šobrīd šī vieta ir nozīmīgs simbols vergu cīņai par brīvību, viņu ciešanām un upuriem.

Pārsteidzošu krāsu dabas ainava



"Chamarel" parks ir viena no Maurīcijas ikoniskākajām apskates vietām un absolūts dabas fenomens, kas veidojies pirms vairāk nekā 600 miljoniem gadu. Šeit zeme krāsojas septiņās krāsās (sarkans, brūns, violets, zaļš, zils, violets un dzeltens), kas veidojušās, pārvēršot bazalta lavu par māla minerāliem. Parks ir aizraujošs piedzīvojums ne tikai ģeooloģijas interesentiem. Ikviens var baudīt neaizmirstamas dabas ainavas.

Reti augi un putni



"Black River George" nacionālais parks ir lielākais aizsargājamais mežs Maurīcijā. Parku caurvij vairāk nekā 50 kilometrus garas takas, kurās dodoties, var izpētīt salas bagāto un daudzveidīgo floru un faunu. Šeit sastopamas vairāk nekā 300 ziedošu augu sugas un tikai Maurīcijā mītošas deviņas putnu sugas, tostarp rozā balodis, kura suga vēl nesen bija uz izmiršanas robežas. Tāpat šeit skatāmi ūdenskritumi (īpašas uzmanības vērts ir Aleksandras ūdenskritums), senatnīgas upes, kanjons un majestātiskas kalnu grēdas, no kurām paveras krāšņi dabas skati.

Lielie bruņurupuči



"La Vanille" dabas parks lepojas ar plašāko, nebrīvē audzēto Aldabra sugas milzu bruņurupuču saimi. Šī ir pēdējā izdzīvojusī milzu bruņurupuču suga, kas kādreiz apdzīvoja vairākas Indijas okeāna salas. Bruņurupuču garums sasniedz apmēram 120 centimetrus un vidējais svars ir apmēram 250 kilogrami. Tie ir vieni no ilgāk dzīvojošiem dzīvniekiem, kuru dzīves garums var būt vairāki simti gadu. Vēl šeit skatāmi Nīlas krokodili, pērtiķi, iguānas, sikspārņi, brieži, gekoni, zuši un kukaiņi.

Pludmales



Maurīcijas pludmales pilnīgi noteikti ir valsts galvenais uzmanības piesaistes elements. Baltās smiltis, debeszils ūdens, palmas, koraļļu rifi un bagāta zemūdens dzīve acumirklī savaldzina. Dažas no labākajām Maurīcijas pludmalēm ir "Trou aux Biches", "Île aux Cerfs", "Belle Mare Plage", "Blue Bay", "Flic en Flac" un "Le Morne" – katrs var atrast šeit tīkamu paradīzes stūrīti.