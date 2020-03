No iespaidīgiem viļņu šķēlējiem līdz skumjām atmiņām: pamesti kuģu vraki un to stāsti

Reiz bijuši visai iespaidīgi kuģi, tie piedzīvojuši skumju likteni, pazūdot nebūtībā. Tomēr to stāsti, atrašanās vieta vai kāds cits faktors ļāvis tiem atdzimt citā veidolā – par iecienītiem tūrisma objektiem. Šajā reizē piedāvājam virtuāli apceļot šos pamestos kuģus un iepazīties ar to stāstiem.

"Peter Iredale" jeb viss, kas palicis pāri no iespaidīgā burinieka

"Peter Iredale" reiz bija skaists četrmastu burinieks, bet tā aizņemtās darba dienas beidzās 1906. gadā, kad tas devās ceļā no Oregonas piekrastes un uzskrēja uz sēkļa.

Kuģim bija tērauda karkass un metāla plākšņu korpuss, tomēr arī tas nespēja izglābt to no skaudrā likteņa. Trīs no kuģa mastiem nolūza. Avārijā neviens no pasažieriem netika ievainots, taču kuģis tā arī palika iestidzis smiltīs, kur tā vraks stāv vēl šodien.





Foto: Shutterstock

Tagad kuģa vraks ir ļoti populārs tūrisma objekts un viens no vislabāk pieejamajiem kuģu vrakiem visā Klusā okeāna kuģu kapsētā.

Bēguma laikā, kad ūdens atkāpjas, tūristi var sasniegt vraku un izpētīt visu, kas palicis pāri no 87 metrus garā burinieka.