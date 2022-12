No klasikas līdz avangardam – iespaidīgākās Ziemassvētku eglītes pasaulē

Gatavojoties Ziemassvētku un Jaunā gada svinībām, pilsētas visā pasaulē rotā savu galveno egli, kas kļūst par īstu svētku simbolu. Tūkstošiem gaismiņu un oriģināli rotājumi ikvienu eglīti padara unikālu. Taču dažas svētku egles īpaši pārsteidz gan ar savu izmēru, gan dizainu. Sen jau Ziemassvētku eglīte nenozīmē tikai mežā cirstu koku, arvien biežāk tā kļūst par laikmetīgu mākslas darbu.

Londona, Lielbritānija

Londonā ir vairākas iespaidīgas Ziemassvētku egles, kas izgaismo visu pilsētu. Galvenā egle atrodas Trafalgaras laukumā, kura tradicionāli tiek pārvesta no Norvēģijas. Tradīciju uzsāka Norvēģijas karalis Hokons VII (Haakon VII), kurš 1947. gadā Lielbritānijai dāvāja Ziemassvētku egli kā pateicību par palīdzību Otrajā pasaules karā. Tradīcija tiek saglabāta līdz pat mūsdienām un arī šogad no Oslo leknajiem mežiem pārvesta patiesi majestātiska egle. Tās augstums ir aptuveni 20 metri, bet rotāta tā tiek norvēģu stilā ar vertikālām gaismas virtenēm.



Ne mazāk krāšņa egle atrodas Kovengārdenas centrā. Egle pārvesta no mežsaimniecības, kur savu svētku egli iegūst arī karaliskā ģimene. Rūpējoties par planētas ilgtspējību, saimniecībā viena nozāģētā koka vietā tiek iestādīti trīs jauni. Šī gada Kovengārdenas egle ir aptuveni 28 metrus gara. To rotā 30 tūkstoši sarkanu un baltu gaismiņu, kā arī daudzi rotājumi, kuru veidošanas process aizņēma 300 darba stundas.

Strasbūra, Francija

Galvenā Strasbūras egle atrodas Klebera laukumā. Tā kā pilsētā ir senas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas, te joprojām priekšroka tiek dota dabiskajām eglēm. Arī šogad pilsētu rotā vairāk nekā 30 metrus gara egle, kas tika atrasta vietējos mežos. To rotā septiņi kilometri gaismas virteņu un 400 dažādi rotājumi. Savukārt, lai egle izskatītos vēl kuplāka, tajā iestrādāti papildus 80 zari.

Lisabona, Portugāle

Turpretī Lisabona atteikusies no mežā cirstas eglītes un priekšroku dod pavisam modernām eglītēm. Arī pilsētas galvenā egle veidota no tūkstošiem gaismas diožu, kas papildinātas ar ekstravagantiem rotājumiem. Egle veido īstu gaismas šovu, kas priecē pilsētas iedzīvotājus un viesus. Turklāt Lisabonas Ziemassvētku egles dizains ļauj interesentiem apskatīt konstrukciju arī no iekšpuses.

Ņujorka, ASV

Ziemassvētki Ņujorkā nav iedomājami bez slavenās Rokfellera centra egles. Gluži kā Londonas egle, tāpat arī Rokfellera centra egle tiek pārvesta no plašajiem Norvēģijas mežiem. Šī gada egle ir 25 metrus gara, un to rotā tūkstošiem krāsainu gaismiņu. Taču egle pārsteidz ne vien ar krāšņajām gaismiņām, bet arī grezno zvaigzni, kas izgatavota no kristāliem.

Taibeja, Taivāna

Kaut arī Taivānā netiek oficiāli svinēti Ziemassvētki, tomēr tas neliedz priecāties par svētkiem. Katru gadu Taipejā tiek veidota īpaša eglīšu izstāde. Tā, protams, nav mežā cirstu skuju egļu parāde, bet gan neticami žilbinoša gaismas instalāciju izstāde. Arī šogad Taipejas Pilsoņu laukumā izveidota reģiona augstākā eglīte, kura izskatās kā no multiplikācijas filmas.

Riodežaneiro, Brazīlija

Arī Riodežaneiro pārsteidz ar Ziemassvētku eglītes dizainu. Kaut arī iespējams, eglītes lokācija pārsteidz pat vairāk. Tā ir peldoša egle, kuras augstums sasniedz 85 metrus. 2007. gadā Riodežaneiro egle iekļuva pat Ginesa rekordu grāmatā. Arī šogad egle priecē simtiem tūkstošu skatītāju, kas vēlas redzēt krāšņo egles instalāciju, kas peld pa Rodrigo de Freitas līci.

Gubio, Itālija

Egle Gubio ir lielākā Ziemassvētku egle pasaulē. Jāteic gan, ka tā nav gluži egle un pat ne mākslīgi veidota egle. Tā ir neparasta gaismu instalācija, kas rotā Ingino kalnu. Egles formas instalācija ir aptuveni 600 metrus augsta, bet tās galotni rotā Sant Ubaldo bazilika ar krītošu zvaigzni. Ik gadu neparastā egle tiek izgaismota no 7. decembra.

Karakasa, Venecuēla

Viena no šī gada interesantākajām eglēm atrodas Karakasā. Tā ir veidota no 15 tūkstošiem izlietotu plastmasa pudeļu. Savukārt egles veidotāja Marija Daniela Velasco atzīst, ka šoreiz svarīgāks par visu ir vēstījums. Plastmasas radītais piesārņojums arvien vairāk apdraud planētas ekosistēmu, tādēļ Ziemassvētki ir īstais laiks, kad vērsties pie savas sirdsapziņas un padomāt, vai ikviens no mums nevar uzlabot situāciju. Jāteic gan, ka arī pati egle ir izdevusies ne ne vien oriģināla, bet arī skaista.



