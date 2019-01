No ledus, zem ūdens vai augstu gaisā: septiņas unikālas naktsmītnes

Lai arī mājās spilvens ir vismīkstākais un sega – vissiltākā, nakšņošana viesnīcās vai kādos apartamentos bieži vien var pārvērsties jaukā atpūtā vai lieliskā piedzīvojumā. It īpaši, ja sanācis pabūt kādā no šīm ekstravagantajām naktsmītnēm, kurās nakšņot vēlētos ikviens.

Ledus viesnīca Zviedrijā



Foto: Vida Press

"Ice Hotel" jeb Ledus viesnīca Zviedrijā pirmo reizi apmeklētājus sveicināja astoņdesmitajos gados, kad šī ideja aizsākās ar vienu ledus istabiņu. Tagad uzņēmums piedāvā aptuveni 70 numuriņus, kur interesentiem pārlaist nakti.

Katru gadu ledus viesnīca tika veidota no jauna no netālu esošajā Tornas upē iegūtajiem ledus klučiem, bet no 2016. gada tiek piedāvāta arī ledus viesnīcas versija, kas atvērta visu gadu un kur interesentiem iespējams izjust pašu izsmalcinātības esenci. Vairāk par šo projektu lasi šeit.

Foto: Vida Press

Šī viesnīca ir tik unikāla, ka kalpo par vienu no iemesliem, kas tūristus parasti mudina doties piedzīvojumā uz Skandināviju (ko vēl tur apskatīt, meklē te). Ne velti 2018. gadā izdevums "Time" šo viesnīcu izcēla kā vienu no dižākajām vietām pasaulē, tāpēc ir skaidrs – nakšņošana šādā vietā nudien var pārvērsties par neaizmirstamu pieredzi.